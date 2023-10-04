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颱風小犬逼近 台南柑橘類果樹將收成加強戒備

中央社／ 台南4日電

颱風小犬逼近，台南各項主要農作物目前以柑橘、柳丁類正在果實發育期，可能受較大影響，市府農業局已提醒農民加強植株支柱等固定設施，並注意果園排水，減少受害。

台南市農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，目前青皮椪柑、柳丁將進入產季，農民在果實發育期應加強果園排水及植株支柱等固定，至於柚類水果多已採收完畢，僅大白柚尚未採收，建議可立防颱支柱，以簡單繩索固定可減少風害。

李建裕指出，設立簡易設施的果樹如木瓜，應將網架酌情收起，以防風災為害加重，同時在迎風面加強防風，洋香瓜等瓜類作物則可加強隧道塑膠棚固定及果園排水。

他說，台南漁業養殖虱目魚、台灣鯛、文蛤、白蝦、石斑及牡蠣等，目前皆為養殖階段，因魚塭養殖多位於地勢低窪地區，易因大雨造成災損，建議農漁民鞏固岸壁、必要時塭堤加設防護網，並疏通排水設施、巡視水閘門，檢修備用發電機及抽水機，還要留意降雨造成魚塭鹽度、水質變化。

李建裕表示，農民若遇農作或者養殖水產災情出現，可立即向土地所在區公所通報，市府將依相關規定辦理各項協助。

農民 台南 災損 柑橘 小犬颱風

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