憶起寄信浪漫 台南聖母廟愛情限時批郵筒啟用

台南市政府和鹿耳門聖母廟今年2場單身聯誼搶破頭，台南郵局搭上熱潮，今天在聖母廟月老殿前啟用全台首座「愛情限時批」造型郵筒，讓單身者郵寄示愛，憶起「寄信」的浪漫。

中華郵政台南郵局和台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟跨界合作，今天在聖母廟月老殿前桃花樹旁啟用全台首座「愛情限時批」郵筒，圓呼呼、胖嘟嘟的大紅愛心造型，可愛又吸睛。

台南郵局在聖母廟的大紅愛心郵筒，可不是裝置藝術，而是真正郵筒，「I」造型底座象徵「愛」的諧音，不僅帶來愛的祝福，更透過中華郵政傳送到全世界。

台南郵局表示，現代人有手機，寫信寄信已成上一個時代的事，但將心裡話寫在明信片或信件上，再寄給喜歡的人，還是件很有意義的事。

台南郵局人員說，台灣雖有廟宇設置「月老郵局」卻是自製用來寄給月老的疏文，不是真正郵筒。聖母廟月老殿前的大紅愛心郵筒，經過1年多討論設計，成為給合廟宇信仰的「愛情郵筒」，讓更多人憶起「寄信」的浪漫。

當然，這個「愛情限時批」大紅愛心郵筒，不僅可寫信示愛，遊客在台南觀光旅遊感受台江風情時，也能郵寄所見所聞，留下永恆回憶。