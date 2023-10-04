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大車誤闖 台南東門陸橋增標誌
台南東門陸橋8月底重新開放，卻頻傳大車誤闖，近半個月更兩度發生遊覽車駛入撞壞限高門架。民代前天邀鐵道局、市府等單位會勘，建議提高限制3公尺以下的規定、增設告示牌面，也加強向遊覽車公司宣導等；南市交通局表示，限高的規定會再檢討。
東門陸橋配合鐵路地下化封閉8個多月，重新開放後為汽機車混合車道，禁入大客車、5噸以上大貨車，不過9月16日晚間1輛外地遊覽車從東門路上陸橋，直接撞壞限高門架；1日中午又1輛遊覽車闖入，撞飛入口限高的黃色橫桿，但下橋時仍卡在限高門架，也擦撞橋墩。
「這陸橋很坎坷！」東門路1名居民說，大車駛入速度都不慢，直接撞限高門架並拖行，路邊都還可見碎零件。在地東門里長劉家銘指出，雖已增設不少限高牌面，外地大型車輛可能不太熟系路況，如果能提前在上陸橋前300公尺處就有限高標誌，好讓大車司機看到就駛離。
市議員曾之婕前天邀約前往現地了解，她建議提高禁行的限高規定，並發文給旅遊相關單位宣導，也請鐡道局南部工程分局配合增設施作告示牌面，也盼市府是否裝智慧影像監控，車子要進入陸橋前就能提醒駕駛。
交通局表示，近日會再增設提醒標誌，也行文通知遊覽車相關團體。鐡道局南部工程分局回應，待市府提供相關規格，就配合施作告示牌。
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