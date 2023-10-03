登革熱疫情嚴峻 全運會防疫每隊職員發1瓶防蚊液
2023全國運動會將在10月21日至26日於台南市舉辦，考慮登革熱疫情尚未解除，南市體育局為維護各地隊職員健康，規畫賽前針對比賽場館與週邊環境孳清及防疫配套措施，並且隊職員每人發1瓶防蚊液，確保全運會賽事圓滿順利。
市長黃偉哲表示，針對即將到來的全國運動會，市府團隊嚴正以待，落實賽前場館及周邊環境全面孳清，今天)由體育局、衛生局、登革熱防治中心及成大醫院共同召開會議，研議相關配套措施，兼顧賽事與維護選手健康為前提，全力做好各項防疫措施及醫療照顧，打造安心無虞的競賽環境，守護全體隊職員健康。
體育局長陳良乾說明，各賽事競賽場地於賽前兩天化學防治，以消滅帶有病毒的成蚊，提供全體隊職員人手1瓶防蚊液，並訂定隊職員確診通報處理流程，全體隊職員身體健康情況。一旦確認選手染疫，將即時進行環境清消，同時強化衛教宣導，提醒選手、隊職員與民眾共同防疫，確保全國運動會圓滿進行。
全國運動會官方資訊
112年全國運動會官方網站：https://sport112.tainan.gov.tw/
112年全國運動會FB/IG：【112年全國運動會在臺南】
112年全國運動會YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCBP9H3HiLSc4QPj96xDNtkQ
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言