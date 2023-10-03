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登革熱疫情嚴峻 全運會防疫每隊職員發1瓶防蚊液

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國運動會將在10月21日至26日於台南市舉辦，面對登革熱疫情，今天開會，除賽前各比賽場所化學防治，隊職員每人1瓶防蚊液。圖／南市衛生局提供
全國運動會將在10月21日至26日於台南市舉辦，面對登革熱疫情，今天開會，除賽前各比賽場所化學防治，隊職員每人1瓶防蚊液。圖／南市衛生局提供

2023全國運動會將在10月21日至26日於台南市舉辦，考慮登革熱疫情尚未解除，南市體育局為維護各地隊職員健康，規畫賽前針對比賽場館與週邊環境孳清及防疫配套措施，並且隊職員每人發1瓶防蚊液，確保全運會賽事圓滿順利。

市長黃偉哲表示，針對即將到來的全國運動會，市府團隊嚴正以待，落實賽前場館及周邊環境全面孳清，今天)由體育局、衛生局、登革熱防治中心及成大醫院共同召開會議，研議相關配套措施，兼顧賽事與維護選手健康為前提，全力做好各項防疫措施及醫療照顧，打造安心無虞的競賽環境，守護全體隊職員健康。

體育局長陳良乾說明，各賽事競賽場地於賽前兩天化學防治，以消滅帶有病毒的成蚊，提供全體隊職員人手1瓶防蚊液，並訂定隊職員確診通報處理流程，全體隊職員身體健康情況。一旦確認選手染疫，將即時進行環境清消，同時強化衛教宣導，提醒選手、隊職員與民眾共同防疫，確保全國運動會圓滿進行。

全國運動會官方資訊

112年全國運動會官方網站：https://sport112.tainan.gov.tw/

112年全國運動會FB/IG：【112年全國運動會在臺南】

112年全國運動會YOUTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UCBP9H3HiLSc4QPj96xDNtkQ

登革熱 台南

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