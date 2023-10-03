雙十連假遊逛雲林西螺大橋 有機蔬菜、「無印」風環保袋免費送

雲林縣西螺鎮是國內重要蔬菜產地之一，蔬菜種植面積6000多公頃，有機、友善耕作的面積達3000多公頃，為推廣消費者愛用有機食材，西螺鎮公所於雙十連假在西螺大橋旁舉辦「有機農遊祭」，有有機、產銷履歷等農產市集，還有音樂表演、生態廚房講座等動靜態活動，當日前50名打卡者，每人送1個「無印」極簡風格環保袋。

農業部政務次長陳添壽說，雲林縣是有機蔬菜主要供應地之一，產量占全國3分之一，其中西螺鎮是大宗產地，為鼓勵國人多食用當令、當季在地食材，立法院通過有機農業促進法，農糧署更大力推廣有機農業，今天公所引領國內果菜輸配中心西螺果菜市場、農會等單位一起響應，未來發展指日可待。

雲林縣內通過有機認證的栽種面積有750公頃，有機葉菜類更是全國主要供應地，具舉足輕重地位，事實上要做到有機並不容易，不僅需配合農藥設施，還得有相當成熟的栽培經驗，縣府農業處為輔導從事有機農業的農民，每年都會舉辦有機肥栽培講習，今年多達13場。

立委劉建國說，有機農業是未來趨勢，將極力向中央爭取資源，連結西螺及鄰近的莿桐、虎尾等鄉鎮有機農友，延續果菜市場先前成立產銷履歷專區經驗，打造1處有機蔬菜生產專區。