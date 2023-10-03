南市登革熱破1萬2千例 衛生局：並無藥效不足才換藥

台南市今天再增本土登革熱374例，已累積1萬2143例，立委陳以信在立院質詢指南市府9月發現藥效不足換藥，衛生局解釋，9月調整藥物稀釋濃度、並未換藥。由於小犬颱風將襲台，市長黃偉哲指示，登革熱疫情仍嚴峻，沒有鬆懈的本錢，風災後才是挑戰的開始，要求落實巡、查、清、刷。

今日374例分布狀況為東區76例，南區64例，安南區57例，北區46例，永康區43例，中西區30例，安平區18例，歸仁區15例，關廟區10例，仁德區8例，佳里區4例，白河區、西港區及麻豆區各1例，年齡介於3歲至92歲。

台南市登革熱防治中心主任蘇士彬表示，中央氣象署今日發布第14號颱風「小犬」海上及陸上警報，市長黃偉哲主持災害應變中心防颱整備會議時，提醒各單位應即時掌握颱風動向，盡快盤點相關人力、物力資源，做好整備工作，並強調防颱與防疫皆重要。要求各局處落實權管場域巡檢，將可能積水的容器清除，避免颱風夾帶強風豪雨，形成許多積水容器。

衛生局今天針對立委陳以信質詢變更使用藥劑相關問題做出回應，指衛生局依照緊急戶內化學防治作業規範，為避免相同藥劑長期使用病媒蚊易產生抗藥性，固定每半年會更換一次使用藥劑，7月換藥是表定工作，且換藥後3個月會進行藥效分析測試，於9月未滿3個月時先行測試已是「提前」進行，發現部分地點的病媒蚊擊昏率有變化，便即刻調整稀釋濃度，並未再次換藥，陳以信所說「9月發現藥效不足才換藥」，其實應為「9月調整藥物稀釋濃度、並未換藥」。

台南市政府強調，疫情發生以來，依照衛福部疾病管制署登革熱防治工作指引嚴格落實各項防疫工作，絲毫不敢鬆懈，並每周定期召開一級指揮中心會議，定期召開專家諮詢會議，廣納疾管署、國衛院及專家學者們建議，因應疫情變化滾動式調整防治策略，期望借助各方專業及經驗，讓防疫工作更加順利。