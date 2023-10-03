青農向賴清德告狀擋綠能園區 南市府：經濟和環保雙贏

台南市政府規畫於仁德港墘地區開發綠能產業園區，在地青農徐紫珊不滿60公頃造林地將被徵收，今天北上前往民進黨中央黨部向台南市前市長賴清德陳情表示，最後一次環評第三次初審會議將在明天下午登場，若通過在地有機畜牧戶將一槍斃命；市府經發局強調，市長黃偉哲指示應盡力維護當地自然景觀，在經濟發展與環境生態下共創雙贏。

經發局說，綠能產業園區透過與沙崙科學城的結合，形成產業聚落，將可帶來約4400個工作機會，希望留住台南在地年輕人，不再北漂，明天進行環評第三次初審會議，地方里長也提送約1200份「要環保也要發展」聯署書表達支持，將全力爭取委員的支持。

環保局說，本案已考量並支持地方心聲，再次研討縮小規模、降低三分之一開挖填土量，同時加強改善淹水防洪設施，雖提高開發成本，但仍持續努力兼顧經濟發展與環境永續。

經發局強調，至於有機農場並未位於基地內，園區開發已經避開有機農場，同時加大區隔範圍，最高至130公尺以上，產業園區報編約60公頃，其中有部分造林地樹木1萬8千多棵，向台糖承租南沙崙農場 46 耕區約 15公頃，規畫供喬木區外移植之用，可供作營造生態棲地，園區既有喬木將全數透過區內保留移植及區外移植，並將認養區外移植區域作為生態補償，並無砍樹毀林。