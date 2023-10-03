農業部創設首座農業健康中心 在台大雲林分院揭牌運作

雲林縣是國內大糧倉，為妥善照顧農民的職害傷害，農業部和台大雲林分院合作創設國內首座「農業環境與職業健康中心」，由台大跨科醫師組成醫療團隊，對農民因從事農業造成的腰椎等傷病專責治療復健，農業部將連續3年每年補助600萬元挹注醫療補助，該中心今天正式揭牌運作，為守護農民健康的新里程碑。

農業環境與職業健康中心在台大虎尾院區揭牌，農業部次長陳添壽、台大醫院長吳明賢、台大雲林分院長馬惠明、立委劉建國、雲林副縣長謝淑亞、台大雲林分院長馬惠明及多位農會總幹事共同見證。

劉建國指出，5年前推動農民職業災害保險時，認為農民辛勞，理當和勞工一樣要有專責醫療機構來照護健康，於是催生「農民環境與職業健康中心」，感謝台大雲林分院承接起責任，如今農民健康中心正式掛牌運轉，令人欣慰，未來連續3年農業部每年將補助600萬元投入疾病預防、診斷治療及復工等，是農民一大福音。

「沒有健康就沒有農民，沒有農民就沒有農業」陳添壽說，早期農民全靠勞力耕作，到老一把骨頭關節都操到變形，農民福利雖大幅提升但農業環境帶來的衝擊，例如天熱高溫造成傷害，使預防醫療相形重要，很高興台大願當領頭羊一起守護農民健康。

謝淑亞說，雲林農民很會照顧土地，卻不會照顧自己，聽了令人不捨，希望未來農民透過系統性照護，獲得健康才可生產更好的農產給大家吃。吳明賢、馬惠明表示，台大展現社會責任，成立該中心提供農民一條龍醫療服務，未來將擴及全國農民都能受惠。

該中心主任李念偉說，中心將提供農民職業傷病的預防、診斷治療、復工及職災權益諮詢等服務，並以發展精準農業環境職業醫學為目標，建置「台灣農民職業健康世代研究平台」，透過長期追蹤農業工作者健康、工作樣態，建立農民世代族群的生物檢體及疾病盛行率資料庫與環境職業暴露指標資料庫，以促進農業職業安全衛生體系發展。