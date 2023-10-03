台南周末大型徵才釋出4211職缺 因應颱風提供視訊面試

台南市政府今年第3場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，將於10月7日(周六)上午9時至12時在慈幼高工辦理，為求職者及待(轉)業市民搭起就業媒合橋樑，本次就業博覽會邀集台灣穗高、府城汽車客運、台灣康肯環保、碳佐麻里、萬國通路、奇美食品、官田鋼鐵、南茂科技等科技、製造、服務業共81家廠商提供4211個工作機會，其中逾7成的職缺薪資超過3萬元以上。

市長黃偉哲表示，市府團隊透過招商與園區開發，台南第二季的商業登記數量，較去年成長3.39%，累計資本額更較去年成長5.44%，未來市府團隊將持續招商引資帶動經濟與城市發展，創造更多元的就業機會，讓更多優秀、在地人才留在台南一起打拼；因近期受到小犬颱風影響，提醒可多加利用線上投遞履歷及視訊面試的貼心服務。

勞工局長王鑫表示本次就博會現場提供職涯諮詢、勞動法令諮詢、求職義剪之外，另設有「視訊面試」及「線上投遞履歷」服務，欲參加視訊面試的民眾可透過網址: https://reurl.cc/o5QGaM (如圖卡QRcode)線上報名，報名至10月5日中午12時截止。

勞工局職訓就服中心提醒，參加就博會視訊面試報名表單填寫完畢後，需留下電子郵件信箱，廠商會聯繫當天面試時間及其他注意事項；欲參加10月7日現場就博會的民眾，當日可搭乘台南市市區公車6路抵達慈幼工商，也可由台南火車站搭紅１公車至慈幼工商抵達就博會場。相關就博會活動資訊可洽 (06) 6330820。