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國慶來嘉義布袋探索雪白花海 江山古厝大啖美食微旅行

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮國慶限定雪白空心菜花海季登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮國慶限定雪白空心菜花海季登場。圖／嘉義縣政府提供

4天國慶連假將至，嘉義縣文化觀光局與嘉義縣嚴選伴手禮協會今天攜手推出「袋我一起回嘉趣」國慶限定微旅行，邀大家深度探索布袋風土人情，感受江山三合院古樸老宅聚落，欣賞國慶日限定的雪白空心菜花海，探訪在地漁業、養殖業及鹽業等產業，將於10月8日啟動。

縣長翁章梁表示，這兩年全縣各地都有新景點出現，結合網路的宣傳聲量，越來越多人專程來嘉義旅行，因此在地的年輕人要掌握先機，妥善規畫各鄉鎮的觀光內容，當人潮湧入可順利做出觀光口碑，讓更多遊客拜訪嘉義。

每年十月嘉義縣布袋有特殊的國慶花海，也稱為空心菜花海，成為國慶限定風景；文觀局指出，微旅行將提供深度慢遊體驗，帶領遊客前往宏展農場，體驗空心菜手作DIY，品嘗各種苦瓜點心，包含白玉酥和白玉冰棒。

隨後帶遊客前往江山社區，了解鄉村三合院的地景建築和鄉村生活；最後一站在好美船屋品嘗由江山社區的江山米和嘉義海鮮製成的大碗公飯，輕鬆微旅行，大啖在地美食。

嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長溫偉毅表示，布袋獲全國經典小鎮，推行體驗觀光，要讓遊客用不同的方式體驗人文地景，除生態與人文，今年將國慶花海與空心菜種植的元素融入行程中，將在10月8日啟動，活動詳情請電洽宏展農場。

國慶連假，嘉縣文觀局與嘉縣嚴選伴手禮協會今推出「袋我一起回嘉趣」微旅行，邀感受江山三合院及欣雪白空心菜花海。圖／嘉義縣政府提供
國慶連假，嘉縣文觀局與嘉縣嚴選伴手禮協會今推出「袋我一起回嘉趣」微旅行，邀感受江山三合院及欣雪白空心菜花海。圖／嘉義縣政府提供
國慶連假，嘉縣文觀局與嘉縣嚴選伴手禮協會今推出「袋我一起回嘉趣」微旅行，邀感受江山三合院及欣雪白空心菜花海。圖／嘉義縣政府提供
國慶連假，嘉縣文觀局與嘉縣嚴選伴手禮協會今推出「袋我一起回嘉趣」微旅行，邀感受江山三合院及欣雪白空心菜花海。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮國慶限定雪白空心菜花海季登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮國慶限定雪白空心菜花海季登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 國慶 菜花

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