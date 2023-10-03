國慶來嘉義布袋探索雪白花海 江山古厝大啖美食微旅行

4天國慶連假將至，嘉義縣文化觀光局與嘉義縣嚴選伴手禮協會今天攜手推出「袋我一起回嘉趣」國慶限定微旅行，邀大家深度探索布袋風土人情，感受江山三合院古樸老宅聚落，欣賞國慶日限定的雪白空心菜花海，探訪在地漁業、養殖業及鹽業等產業，將於10月8日啟動。

縣長翁章梁表示，這兩年全縣各地都有新景點出現，結合網路的宣傳聲量，越來越多人專程來嘉義旅行，因此在地的年輕人要掌握先機，妥善規畫各鄉鎮的觀光內容，當人潮湧入可順利做出觀光口碑，讓更多遊客拜訪嘉義。

每年十月嘉義縣布袋有特殊的國慶花海，也稱為空心菜花海，成為國慶限定風景；文觀局指出，微旅行將提供深度慢遊體驗，帶領遊客前往宏展農場，體驗空心菜手作DIY，品嘗各種苦瓜點心，包含白玉酥和白玉冰棒。

隨後帶遊客前往江山社區，了解鄉村三合院的地景建築和鄉村生活；最後一站在好美船屋品嘗由江山社區的江山米和嘉義海鮮製成的大碗公飯，輕鬆微旅行，大啖在地美食。