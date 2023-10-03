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招牌深V上衣「16字議員」被嗆 曬南半球證明有「內涵」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年在網紅「小商人」力挺下，當選嘉義市議員。圖／聯合報資料照片
電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年在網紅「小商人」力挺下，當選嘉義市議員。圖／聯合報資料照片

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年在網紅「小商人」力挺下，當選嘉義市議員，外型穿著吸睛，被酸民質疑「奶是用擠的」，Molly翎熹昨天臉書社群說「被說我出門都擠奶，放張照片證明沒有」，網友紛紛按讚，引發討論。

臉書照片中的Molly翎熹，身穿超緊身上衣，露出胸前雪白肌膚，挖空設計，隱約透出兇猛事業線和南半球弧線，火辣程度再次讓粉絲開眼界，有網友虧說「認識Molly的都嘛知道，再擠下去還得了」，誇讚她原本就很有料。

有網友說「謝謝黑子讓我們有這張照片可看」、「沒出門也要擠」、「議座就是正面對決」，「真材實料沒在擠的」。Molly翎熹為兌現性專區政見，5月在議會定期會質詢市長黃敏惠，黃敏惠說，性專區需市民有高度共識，引發熱議。

上午議會臨時會追加預算聯審會議，她說，8月底反映棒球場無障礙設施問題後，教育處臨時會將無障礙設施改善項目，編列追加預算，項目包括球迷關心高空照明設備更新，以及一、三壘兩側增設隱形球網。棒球場共追加1650萬預算，足見市府用心與重視。

嘉市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，被酸民質疑「奶是用擠的」熹昨天臉書社群說「被說我出門都擠奶，放張照片證明沒有」。圖／取自Molly翎熹臉書
嘉市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，被酸民質疑「奶是用擠的」熹昨天臉書社群說「被說我出門都擠奶，放張照片證明沒有」。圖／取自Molly翎熹臉書

性專區 顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節

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