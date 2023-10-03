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復育極瀕危原生紫苞舌蘭成功 台南農改場推廣減少盜採

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南農改場復育極瀕危原生紫苞舌蘭成功，與新化林場合作推廣、減少盜採。記者周宗禎／翻攝
台南農改場復育極瀕危原生紫苞舌蘭成功，與新化林場合作推廣、減少盜採。記者周宗禎／翻攝

台南區農業改良場投入復育極度瀕臨絕種的台灣原生「紫苞舌蘭」，經歷10年育成多個苞舌蘭品種，今天發布復育成果並與中興大學新化林場合作試種推廣，「期待高雅的苞舌蘭成為園藝新寵」、減少原生種遭人盜採。

台南農業改良場長羅正宗說，為了復育原生紫苞舌蘭，該場與生物多樣性研究所合作，到蘭嶼進行原生種紫苞舌蘭復育，為生態保育共盡心力。同時致力品種研發，歷經10年改善原生種紫苞舌蘭花朵小且花期不長缺點，推出粉紅、粉紫4個商業品種，與今年推出黃色新品種均具花期長易管理特色。

台南農改場與中興大學新化林場簽定苞舌蘭新品種合作意向書、聯手推廣新品種，已技轉林場紫色系列品種栽種，盛花期從5月開始，可延續超過6個月時間，吸睛黃色系苞舌蘭花壇也將成為新化林場特色拍照點。

興大農業暨自然資源學院實驗林管理處長盧崑宗表示，兩單位合作有助復育這一珍貴原生植物，新品種推廣能更廣泛地受到歡迎。這也有助提升台灣園藝市場多樣性，為喜愛花卉的人提供更多選擇。

苞舌蘭原產中南半島、東南亞及南太平洋諸島等熱帶地區，台灣僅分佈蘭嶼及綠島。因原生棲地遭濫墾及颱風破壞，90%原生種苞舌蘭消失。

台南農改場表示，在蘭嶼除在復育田種紫苞舌蘭小苗，也教蘭嶼居民了解原生蘭花多樣性及棲地瀕危遭遇，並以贈苗活動鼓勵民眾種植，要讓紫苞舌蘭在蘭嶼再綻放光彩。

助理研究員陳俊仁表示，原生種紫苞舌蘭花朵小且花期不長，經雜交育種選拔的苞舌蘭花朵又大又美，花期甚至可長達6個月以上。台南農改場101年起陸續推出5個商業品種，期望商業品種推廣讓喜愛苞舌蘭的民眾，能就近到園藝市場購買，不需千里迢迢到生育地盗採，促進商機又可保留原生植株。

苞舌蘭屬熱帶地生蘭，愈熱愈開花，種植成活後可維持2、3年不用更新種植，病蟲害少維護成本低，景觀效果亮眼。農改場歡迎各遊樂區、機關、公園及建案、住家庭院洽購，讓大家更認識原生蘭的美麗及優雅。

台南農改場與生物多樣性研究所在蘭嶼復育當地極瀕危原生紫苞舌蘭。記者周宗禎／翻攝
台南農改場與生物多樣性研究所在蘭嶼復育當地極瀕危原生紫苞舌蘭。記者周宗禎／翻攝
台南農改場與生物多樣性研究所在蘭嶼復育當地極瀕危原生紫苞舌蘭。記者周宗禎／翻攝
台南農改場與生物多樣性研究所在蘭嶼復育當地極瀕危原生紫苞舌蘭。記者周宗禎／翻攝
台南農改場復育極瀕危原生紫苞舌蘭成功，與新化林場合作推廣、減少盜採。記者周宗禎／翻攝
台南農改場復育極瀕危原生紫苞舌蘭成功，與新化林場合作推廣、減少盜採。記者周宗禎／翻攝

蘭嶼 台南 農改場

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