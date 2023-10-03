復育極瀕危原生紫苞舌蘭成功 台南農改場推廣減少盜採

台南區農業改良場投入復育極度瀕臨絕種的台灣原生「紫苞舌蘭」，經歷10年育成多個苞舌蘭品種，今天發布復育成果並與中興大學新化林場合作試種推廣，「期待高雅的苞舌蘭成為園藝新寵」、減少原生種遭人盜採。

台南農業改良場長羅正宗說，為了復育原生紫苞舌蘭，該場與生物多樣性研究所合作，到蘭嶼進行原生種紫苞舌蘭復育，為生態保育共盡心力。同時致力品種研發，歷經10年改善原生種紫苞舌蘭花朵小且花期不長缺點，推出粉紅、粉紫4個商業品種，與今年推出黃色新品種均具花期長易管理特色。

台南農改場與中興大學新化林場簽定苞舌蘭新品種合作意向書、聯手推廣新品種，已技轉林場紫色系列品種栽種，盛花期從5月開始，可延續超過6個月時間，吸睛黃色系苞舌蘭花壇也將成為新化林場特色拍照點。

興大農業暨自然資源學院實驗林管理處長盧崑宗表示，兩單位合作有助復育這一珍貴原生植物，新品種推廣能更廣泛地受到歡迎。這也有助提升台灣園藝市場多樣性，為喜愛花卉的人提供更多選擇。

苞舌蘭原產中南半島、東南亞及南太平洋諸島等熱帶地區，台灣僅分佈蘭嶼及綠島。因原生棲地遭濫墾及颱風破壞，90%原生種苞舌蘭消失。

台南農改場表示，在蘭嶼除在復育田種紫苞舌蘭小苗，也教蘭嶼居民了解原生蘭花多樣性及棲地瀕危遭遇，並以贈苗活動鼓勵民眾種植，要讓紫苞舌蘭在蘭嶼再綻放光彩。

助理研究員陳俊仁表示，原生種紫苞舌蘭花朵小且花期不長，經雜交育種選拔的苞舌蘭花朵又大又美，花期甚至可長達6個月以上。台南農改場101年起陸續推出5個商業品種，期望商業品種推廣讓喜愛苞舌蘭的民眾，能就近到園藝市場購買，不需千里迢迢到生育地盗採，促進商機又可保留原生植株。