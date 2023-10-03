小犬來襲強化台南防洪韌性 海東D2抽水站解決淹水之苦

小犬颱風侵台前夕，台南市長黃偉哲今天視察安南區「海東D2抽水站工程」，黃偉哲指出，目前進度已完成60%，完工後海東抽水站每秒可抽水15立方公尺，未來再增設2抽水機，每秒可抽水23立方公尺，附近滯洪量7.4萬立方公尺，可有效改善本淵寮、溪心寮社區長期積淹水問題。

黃偉哲說，南市府為改善本淵寮、溪心寮社區長期積淹水問題，積極向中央爭取經費，獲得經濟部水利署補助1.9億，市府自籌款2300萬，辦理「安南區海東D2抽水站新建治理工程」，目前進度已超過60%，預計明年汛期前可完工。

黃偉哲說，本案在市府積極協調下，從國產署無償取得天馬電台創意文化專用區(原天馬電台舊址)南側約1.9公頃土地，設置抽水站及滯洪池。抽水站每秒可抽8公噸水，抽水量相當巨大，加上海東D抽水站，每秒可抽15噸的水，可保護約85公頃面積，使該區2萬市民免於積淹水之苦，希望明年3月汛期來臨前，工程如質如期完成，屆時安南區的防洪韌性將大幅推升。

水利局長邱忠川表示，此工程去年8月，主要設置1座8CMS抽水站(2台4CMS抽水機)及1萬噸滯洪池。同時整合海尾寮抽、海東、海西、天馬及本淵寮5處抽水站，推升安南區本淵寮排水及淵中排水的防洪韌性。