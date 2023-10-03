光織影舞展吸引人潮 穿搭Dresscode逛粉紅市集享優惠

嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座，觀展民眾穿搭Dresscode粉色系，可享市集專屬限定優惠，優惠內容依現場店家提供實際方案為主。

市長黃敏惠開幕，與藝人、專業模特兒及6位在地素人，穿DanielWong特別設計全粉色服裝漫步湖面，首創挑戰湖上結合光影藝術Fashion Show。

觀光新聞處長張婉芬說，光織影舞光影藝術展期到10日，每天下午6點到晚間10點，展期在高音譜記號廣場，推出結合活動的粉紅主題市集」，每天下午4點開始，共60攤特色店家，包括超人氣冰淇淋品牌「蜷尾家」等。

張婉芬表示，7、8、10日晚上6點30分、7點30分，在「交織」作品前，有2場次Laser Man舞蹈秀、光影水鼓秀、LED特技馬戲等光影表演活動，9日閉幕有「愛的延續」音樂光影秀。

另，在粉紅市集舞台區，7日至月9日，下午4點半及5點半，安排吉他彈唱、雜耍魔術及雜技氣球等街頭藝人演出。觀光新聞處表示，中颱小犬逼近，市府持續觀察颱風動態，視天候狀態及藝術裝置情形等，適度調整展出時間，最新消息及活動資訊，請至官網https://gov.tw/nXr，或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁https://reurl.cc/8oQ5vR查詢。