快訊

亞運棒球／連3勝！中華隊6局「扣倒」香港 複賽首戰打誰看今晚

「超腹黑三星座」天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

糗！陸民曝印度製iPhone 15品質差害鏡頭入塵 專家曝：全是Made In China

光織影舞展吸引人潮 穿搭Dresscode逛粉紅市集享優惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座。圖／嘉市府提供
嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座。圖／嘉市府提供

嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座，觀展民眾穿搭Dresscode粉色系，可享市集專屬限定優惠，優惠內容依現場店家提供實際方案為主。

市長黃敏惠開幕，與藝人、專業模特兒及6位在地素人，穿DanielWong特別設計全粉色服裝漫步湖面，首創挑戰湖上結合光影藝術Fashion Show。

觀光新聞處長張婉芬說，光織影舞光影藝術展期到10日，每天下午6點到晚間10點，展期在高音譜記號廣場，推出結合活動的粉紅主題市集」，每天下午4點開始，共60攤特色店家，包括超人氣冰淇淋品牌「蜷尾家」等。

張婉芬表示，7、8、10日晚上6點30分、7點30分，在「交織」作品前，有2場次Laser Man舞蹈秀、光影水鼓秀、LED特技馬戲等光影表演活動，9日閉幕有「愛的延續」音樂光影秀。

另，在粉紅市集舞台區，7日至月9日，下午4點半及5點半，安排吉他彈唱、雜耍魔術及雜技氣球等街頭藝人演出。觀光新聞處表示，中颱小犬逼近，市府持續觀察颱風動態，視天候狀態及藝術裝置情形等，適度調整展出時間，最新消息及活動資訊，請至官網https://gov.tw/nXr，或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁https://reurl.cc/8oQ5vR查詢。

嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座。圖／嘉市府提供
嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座。圖／嘉市府提供
嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座。圖／嘉市府提供
嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座。圖／嘉市府提供
嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座。圖／嘉市府提供
嘉義市2023光織影舞光影藝術展秋節連假3天，市府統計，吸引逾35萬人次遊客湧入北香湖公園，展期每天下午登場的粉紅市集，叫好叫座。圖／嘉市府提供

光影 嘉義

延伸閱讀

「小犬」陸警發布花蓮列警戒區 加碼封閉多條步道

中颱小犬變猛犬？粉專：比海葵颱風更有感

小犬颱風逼近！花蓮園區步道陸續封閉 緊急聯繫21隊撤離　

颱風小犬進逼！花蓮沿岸拉封鎖線禁止觀浪 違者最高罰25萬

相關新聞

立委控電廠少給回饋金 市府：協助溝通

台南山上區居民長期不滿森霸電廠的回饋機制，立委陳亭妃昨天指控森霸沒有依照計畫睦鄰回饋提撥回饋金，20年來少給地方回饋金約...

影／台南立委選戰前議長李全教參選 指控對手林宜瑾抹黑

台南市議會前議長、無黨籍立委參選人李全教今天指控同選區爭取連任的民進黨對手林宜瑾陣營，在第四選區散播他是「假博士」不得參...

嘉縣消防能量嚴重不足 蔡易餘要求消防署通盤檢討

上個月10日嘉義縣豪雨造成縣市交界永欽2號橋至台82線快速道路中和交流道路段，嚴重淹水，造成老夫妻溺斃憾事，第一線人力不...

嘉義市傳出部分民眾拒打高端流感疫苗 醫護人員今起入校園接種

公費流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗，昨天起分三階段開打，嘉義市傳出部分民眾拒打高端流感疫苗；市府自購疫苗讓國中小到五專等未...

台南臨安橋拆除後巨大橋體半夜運出破碎 空汙噪音擾民

台南市中西區臨安橋9月初封橋拆除，但廠商將拆除的巨大橋體，趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，多位議員...

嘉義番路柿子季10月7日登場 農會首創柿霜雞湯邀嘗鮮

10月秋風起，擁「國境之柿」美名的嘉義縣番路鄉柿子盛產季系列活動10月7日路跑登場，展開為期一個月的周未柿子季，因應近5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。