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影／台南立委選戰前議長李全教參選 指控對手林宜瑾抹黑

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南前議長李全教參選立委被指「假博士」，他指控對手林宜瑾抹黑。記者周宗禎／攝影
台南前議長李全教參選立委被指「假博士」，他指控對手林宜瑾抹黑。記者周宗禎／攝影

台南市議會前議長、無黨籍立委參選人李全教今天指控同選區爭取連任的民進黨對手林宜瑾陣營，在第四選區散播他是「假博士」不得參選立委。李全教拿出他的博士論文及草稿說明，還要求林也公開「成大學位碩士論文」讓大家用一統標準檢驗。李全教說「如果我的論文有造假就退出政壇」。

針對李全教的質疑，林宜瑾表示，她沒有說過或散播任何有關李全教學位的事，李全教學位真假她沒有興趣，無關的事也不想回應。林說，她的成大與碩士論文經過比對相似度低於7%，可以接受各界檢視。

李全教今在永康競選服務處開記者會，他拿出當年在美國攻讀博士學位的資料還有論文及草稿，強調自己是貨真價實在寫論文，但他電機博士論文最後實驗沒有完成，他是拿到管理博士學位，還有當年的博士班同學、中正大學前副校長吳財福可以作證。他的學位論文都是他親筆寫的，完全沒有造假，沒想到因為選舉到了對手就用不實的消息來抹黑他。

李表示，宣布選後地方上就出現各種抹黑他的言論還有不實消息，網路上還有路邊看板都有指控他學位造假、賄選遭判刑不得參選等等抹黑言論還有謠言。因為目前台南第四選區立委唯一競爭對手就是林宜瑾，他合理懷疑這是對手陣營散播的不實訊息。

李全教 林宜瑾 2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委

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