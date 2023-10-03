嘉義市傳出部分民眾拒打高端流感疫苗 醫護人員今起入校園接種

公費流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗，昨天起分三階段開打，嘉義市傳出部分民眾拒打高端流感疫苗；市府自購疫苗讓國中小到五專等未符合公費接種條件的教職員，也能免費打流感疫苗，上午醫護人員進入崇文國小為師生接種。

公費流感疫苗分2階段接種，第一階段昨天為師生提供接種，家長無須接送，校園接種委託部立嘉義醫院、嘉基、慶昇醫院及陽明醫院等4家入校，接種國中小、高中職及五專一至三年級學生及教職員工。

首場校園接種上午在崇文國小，施打人數1300餘人，校長也捲起袖子與學生接種，保護家中及其他高風險族群在流感疫情高峰前，獲得足夠保護力。

衛生局說，接到部分民眾詢問接種的疫苗廠牌，診所接種，部分民眾詢問得知高端疫苗拒打，疫苗由中央統一配發，共有4種廠牌疫苗可供選擇。

今年公費流感疫苗分2階段接種，第一階段昨天開始，接種對象：65歲以上長者，居住安養等長期照護機構受照顧者及其工作人員者。孕婦及出生6個月內嬰兒父母。出生滿6個月以上至國小入學前嬰幼兒。國中小/高中職及五專一至三年級學生。

幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員 (保母)。重大傷病者、19至64歲高風險慢性病人、罕見疾病患者、BMI>=30等。醫事及防疫相關人員。禽畜相關及動物防疫相關人員；第二階段11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。

嘉市首場流感疫苗校園接種崇文國小學生接種情形。圖／嘉市衛生局提供