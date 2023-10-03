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台南臨安橋拆除後巨大橋體半夜運出破碎 空汙噪音擾民

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供

台南市中西區臨安橋9月初封橋拆除，但廠商將拆除的巨大橋體，趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，多位議員在議會表示已引發強大民怨，要求工務局不能只是口頭說要約束業者，工務局表示，該空地為暫置場，破碎後會移往土資場，約束業者做好噪音和揚塵汙染，並會依法開罰。

議員周嘉韋、林依婷及周麗津表示已有許多喜樹居民陳情，旁邊還有幼兒園，但上午前往現場還是沒有看到圍籬只有灑水車，喜樹居民不是二等公民，拆除作業要到明年初，市民還要忍受多久？要求加快不然會引起很大的抗議。議員質疑臨安橋拆除後二次處理場並未申請空地堆置許可，市府公共工程無法符合規定要如何要求民間單位，除了約束外還要有何懲處？

南市工務局表示，臨安橋舊橋拆除，為避免舊橋拆除作業影響市區交通，在舊橋梁體拆除分離後，利用夜間離峰時間裝載至市區外，進行二次處理，包括破碎及廢料分離，依環保相關規定辦理破碎後，材料依契約規定，將可再利用部分，由承包商回購運至合法剩餘土資場，進行最終處理。

臨安橋改建工期至明年11月完工啟用，拆橋工程預計今年10月底完成，目前正作橋面板切割作業。工務局說，因為臨安橋工地現場窄小，不利切割載離，更無法堆放現場，業者在南區喜樹另租用私有地，放置拆除的橋體，並在當地破碎成鋼筋與混擬土。

據指出，當地居民因突然發現空地被堆置大量的建築廢料，每天忍受碎石巨響，不堪其擾，質疑違反噪音與汙染環境，憤而報警。警方依載運營建廢棄物的拖板車涉嫌趁半夜違規超載、超長與逆向行駛，險象環生，依照違反道路交通管理處罰條例，連續開出3張罰單。

台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供
台南市臨安橋拆除的巨大橋體，廠商趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，引發民怨。圖／市議員周嘉韋提供

議員 噪音 廢棄物

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