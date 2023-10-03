「白金鹽憶─台灣鹽業檔案特展」七股鹽山開展

國家檔案局「白金鹽憶─台灣鹽業檔案特展」，即日起至明年7月底在台南七股鹽山展出，多款珍貴歷史檔案，搭配WebAR，完整闡述台灣鹽業發展，台鹽公司同步規畫「好管鹹事的日子」主題展，帶領遊客深度認識台灣鹽業文化。

台鹽公司今在七股鹽山辦開展典禮，開場由台南藝術大學阿卡貝拉樂團演唱經典民謠，接著並邀請策展人蔡昇璋博士帶領來賓及七股龍山國小師生進行深度導覽，還原昔日白金時代。國家檔案局副局長陳美蓉、台鹽總經理陳世輝、觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處處長陳煜川、台南市政府參議林振祿等人出席揭幕儀式。

「白金鹽憶─台灣鹽業檔案特展」彙整1939年至2010年間重要國家檔案，以貼近民眾生活「鹽業發展」為策展主軸，靜態展覽分別規畫「鹽來如此—從與天搶鹽說起」、「妙不可鹽—從生理到工業」、「鹽味人生—那些曬鹽與鹽工的故事」及「萬語千鹽—從廢曬到重生的歷程」等四大主題內容。動態呈現方面，則有Web AR、文學留言板等互動專區，透過文物和語音導覽，呈現台灣鹽業發展軌跡。

這次展區亮點之一為「復刻版平供處」展區販賣部設計。過往鹽鄉位處偏遠，對外交通不便，「平價供應處」提供相對低廉生活用品，是鹽工採買好去處，也體現昔時環境濃厚人情味。「復刻版平供處」展區則提供遊客優台塩生技品牌商品及國家檔案局限定商品。

台鹽總經理陳世輝說，「好管鹹事的日子」主題展，「包括「家.走讀鹽之村」、「勞作.鹽工1/365」、「再現.鹽工技能」等三大主題，透過運鹽、秤鹽、鹽工勞作彈珠台等簡單遊戲，及龍骨水車與天日曬鹽DIY活動，讓大小朋友體驗昔時鹽工生活樣貌。

詳情可瀏覽台灣鹽業檔案特展網頁https://atc.archives.gov.tw，和檔案局臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/Archives.ing/。