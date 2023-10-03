嘉義番路柿子季10月7日登場 農會首創柿霜雞湯邀嘗鮮

10月秋風起，擁「國境之柿」美名的嘉義縣番路鄉柿子盛產季系列活動10月7日路跑登場，展開為期一個月的周未柿子季，因應近5年柿子種植面積大減109.5公頃，為推廣地方重要農特產，番路鄉農會總幹事趙幸芳帶領團隊結合縣府、公所及縣體育會共辦5場柿子季助行銷，並與中醫師攜手研發冬令進補柿霜雞湯。

迎接番路鄉柿子季到來，10月連續3周末10月7日至22日，鄉公所、農會及體育會分別辦5場次系列活動，力推在地柿子行銷戰，農會今年更推出2樣新產品「柿霜雞湯即食料理包」與「茶燒米菓」。

總幹事趙幸芳表示，近年老農退休加上轉作新興果樹，造成老柿子樹遭砍，種植面積大減破百公頃，團隊極力守住地方柿子產業永續，是現階段最重要的任務，今年特別推出與康慧中醫診所院長劉淑清經研發一年多，首創柿霜雞湯大受好評，可於農會飲冰柿茶集購買。

中醫師劉淑清表示，柿餅中的「柿霜」非常珍貴，考慮到柿霜料理製程不易，以「柿霜雞湯即食料理包」讓大家能隨時進補調養身體，首批上市限量200包，也預計推出小家庭小包裝柿霜雞湯。

農會指出，另一新產品「茶燒米菓」則是將阿里山青心烏龍茶獨特風味融入台灣好米烤製而成，非油炸，散發獨特茶香。

縣長翁章梁表示，公所、農會及體育會在10月合辦5場次活動，最主要是希望大家能到番路鄉來旅遊、到產地購買及吃新鮮柿子，不要宅配，也來參拜半天岩觀音佛祖，他也推薦每次宴客最後一道甜點就是柿子冰，加上口味增大獲喜愛。