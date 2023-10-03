「好油」恐嚇事件自導自演 農業部政次陳添壽：不應該啦！

網路知名粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘日前稱因質疑進口蛋而遭人恐嚇，經桃園地檢署調查後疑是自導自演；農業部政務次長陳添壽今天出席雲林西螺有機食材記者會受訪指出「不應該啦」，立委劉建國說，台灣要安定，真不希望有類似事情再繼續發生。

陳添壽表示「這是真的有些不應該，因為會造成產業、社會不安定」，他說，刑事單位追查結果，會讓國人比較安心，社會上不應該有這些製造不安心的事件。

陳添壽指出，進口雞蛋最後一批是9月初從巴西進口，當時查察確認是安全的，但標示確實不應該有錯誤，對此農業部等相關單位經過檢討也會改進。

劉建國表示，食安才是安定社會的首要，農產品面對中國大陸打壓，台灣得自立自強，該做的事情很多，不該再有類似事件在「搗蛋」，「不曉得為什麼有人就是要這樣，唯恐天下不亂」，讓人覺得很痛心。

劉建國說，行政院、農業部都很積極在穩定蛋價，希望可以讓消費者吃到安心的蛋，期待政府做事過程中能受到更多支持與鼓勵，讓台灣社會、民心更安定。