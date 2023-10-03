台南安平再生水廠輸水管線異常大冒水 市府究責
台南市安平再生水廠新建工程昨晚發生輸水管線大量冒水情形，有民眾以為水管破裂，危及安全，水利局今天表示，是廠商共水測試時導致輸水管線異常冒水，第一時間即關閉水源，將釐清原因，要求廠商加強施工安全。
水利局指出，昨天午5時37分左右，承攬「台南市安平再生水廠新建工程統包計畫案」的廠商欣達環工正進行供水測試時，於安平區慶平路與健康二街北側綠帶發生輸水管線大量冒水情形，該局發現後第一時間通知欣達公司關閉水源並派員搶修，預計本周完成修復。
水利局表示，本次異常冒水原因為再生水進行供水測試時，輸水管線壓力異常導致冒水情形，發生後依標準作業流程通報及派員至現場會同履約管理單位、監造顧問公司及施工廠商了解現況，現場並無人員受傷及衍生相關危險。肇因及責任將盡速釐清，後續將要求廠商加強施工安全，避免事件再發生，也會依據契約規定處置。
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