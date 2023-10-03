快訊

中間人要求「口交試鏡」！A&F前執行長遭控大淫魔 性剝削多名年輕男子

國道客運連假搭乘率回不去 多條長途路線恐不續營

Google搜尋壟斷市場 微軟CEO不滿1動作「蘋果也有責任」

台南安平再生水廠輸水管線異常大冒水 市府究責

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平再生水廠新建工程昨晚進行供水測試時，輸水管線壓力異常導致冒水情形，慶平路與健康二街北側綠帶一片水澤。圖／南市水利局提供
台南市安平再生水廠新建工程昨晚進行供水測試時，輸水管線壓力異常導致冒水情形，慶平路與健康二街北側綠帶一片水澤。圖／南市水利局提供

台南市安平再生水廠新建工程昨晚發生輸水管線大量冒水情形，有民眾以為水管破裂，危及安全，水利局今天表示，是廠商共水測試時導致輸水管線異常冒水，第一時間即關閉水源，將釐清原因，要求廠商加強施工安全。

水利局指出，昨天午5時37分左右，承攬「台南市安平再生水廠新建工程統包計畫案」的廠商欣達環工正進行供水測試時，於安平區慶平路與健康二街北側綠帶發生輸水管線大量冒水情形，該局發現後第一時間通知欣達公司關閉水源並派員搶修，預計本周完成修復。

水利局表示，本次異常冒水原因為再生水進行供水測試時，輸水管線壓力異常導致冒水情形，發生後依標準作業流程通報及派員至現場會同履約管理單位、監造顧問公司及施工廠商了解現況，現場並無人員受傷及衍生相關危險。肇因及責任將盡速釐清，後續將要求廠商加強施工安全，避免事件再發生，也會依據契約規定處置。

水利局 工安 台南

延伸閱讀

高雄男中秋夜在五號船渠放煙火 水利局報警追查身分

中秋節台南湧入遊客 安平海潮慶典、交流道周邊易壅塞

影／台南安平觀夕平台列稽查重點 深夜放煙火已開5張罰單

不排擠民生用水！台積電進駐高雄楠梓園區 將全量使用再生水

相關新聞

立委控電廠少給回饋金 市府：協助溝通

台南山上區居民長期不滿森霸電廠的回饋機制，立委陳亭妃昨天指控森霸沒有依照計畫睦鄰回饋提撥回饋金，20年來少給地方回饋金約...

「好油」恐嚇事件自導自演 農業部政次陳添壽：不應該啦！

網路知名粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘日前稱因質疑進口蛋而遭人恐嚇，經桃園地檢署調查後疑是自導自演；農業部政務...

秋節連假各地國旅訂房率不佳 嘉義市國慶連假訂房大爆發原因曝

秋節連假結束，交通部觀光署統計，秋節訂房率不到50%，創今年連假最低。即將到來的國慶連假，嘉義市府重磅活動接力連發，首發...

嘉市鐵路高架化都市更新調查員被誤為詐騙拒答 作業延遲原因曝

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，因大多私有...

小犬颱風來亂！七股龍山宮睽違46年將建醮 人仰馬翻

台南七股龍山宮睽違46年日來忙第三次建醮醮典，「小犬」颱風逼近，廟方人仰馬翻忙應變，直歎這個颱風來的真的不是時候。

左轉、直行爭道 台南6路口將改善

3歲女童5月過馬路遭轉彎擦撞身亡後，台南市政府除了目標年底優化100個路口，市府指出，另涉及「整體路段」的改善計畫盼中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。