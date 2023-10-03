名列世界博物館名錄陳仁德石頭館長過世 兒子重啟館藏計畫曝

名列世界博物館名錄的嘉義市陳仁德石頭館，收藏逾半世紀、萬件以上全球各地珍貴石頭、恐龍化石等，13年前春節，從嘉市搬遷台南後壁轉型日光石頭博物館開幕，不堪長期虧損，4年前結束，租嘉縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場最後展出，高齡87歲館長陳仁德去年過世，3名子女研商，為圓父親遺願，計畫集資重啟石頭館。

陳仁德石頭館是三、四、五年級生自然教育場域共同回憶，陳仁德過去經營紅豆書局，28歲收藏奇石、藝術品，從台灣到世界112國家不停收藏，成立石頭館，原計畫將收藏捐給市府成立石頭館，後因市府興建博物館作罷。

陳仁德配合嘉市府湖仔內區段徵收，將石頭館搬遷租用台南後壁，以日光石頭館重新出發，取名日光是因他父親日據時代曾在朴子經營日光食堂；陳仁德白手起家、刻苦向學，光復後家道中落，半工半讀賣豆漿、醬菜，無力繳學費，含淚向老師惜別，導師梅一沖鼓勵他上學，代繳學費，陳仁德長大賺錢想到老師教誨，辦博物館回饋社會。

陳一西說，父親長年心臟病，去年腎衰竭過世，父親珍藏石頭希望尋覓有緣人、機構接手，他和弟妹研商提出石頭館重啟計畫，父親搬遷建博物館花費近千萬元，新館不到10年因地主賣地，迫使館藏堆放向台糖承租倉庫，為讓館藏重見天日，發揮社教文化價值，接受大家集資重啟石頭館。