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嘉市鐵路高架化都市更新調查員被誤為詐騙拒答 作業延遲原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，市府辦分區小型座談會。圖／嘉市府提供
嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，市府辦分區小型座談會。圖／嘉市府提供

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，因大多私有產權，都更採自主更新，市府7月辦說明會及問卷調查，原訂8月完成，因部分調查員被誤為詐騙拒答，加上部分居民年老，都發處改辦分區小型座談會，加強說明溝通，預訂年底前完成調查。

都發處說，統計目前回收問卷有更新意願者約占76.29%，為提升回收率，9月起分區辦理6場小型座談會，第一場9月27日在聖安宮舉行，有20多名地主參加，部分地主表達有危老重建及都市更新意願，會持續協助地主。

調查居民意願過程，部分調查員身上戴證件卻被誤為詐騙集團拒答，另部分居民年邁，子女在外工作，無法完成問卷，依都更規定，自主都更居民同意比例須達80%，危老重建居民要全部同意，部分老舊住宅居民同意危老重建。

第一期都更範圍含北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北，博愛路2段以東，西以車站專用區為界，面積約19公頃，含小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊，包括大部分後驛里及部分慶安里、福全里。當地位在蛋黃區快速發展，現況道路公共設施不足，巷弄狹小，危老房屋多，影響居住安全及都市防災，亟需透過都更改善。

都發處說，都更非徵收補助，建物興建費用由地主住戶支出，政府協助意見整合、規畫、安置、興建設計及貸款保證，加速改善雜亂不堪環境，擴增道路、綠地及下水道等公設，提升居住品質發展。目前進行意見整合，發出1300份問卷，希望地主住戶積極參與，表達意願想法，以利區域都更順利推動，都更不是區段徵收、市地重劃，是由地主居民組成委員會，自主更新，市府站在監督、協助立場，配合都市計畫推動。

都更 詐騙集團 都市更新

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