響應雲縣弱勢戶保險 壽險公司加碼捐助

雲林縣政府6年前起免費為15歲至70歲符合納保規定的弱勢投保1年期微型保險，全球人壽去年加碼捐助納保年齡延長至75歲、擴大將重度身障以上納保；縣府昨與業者再宣布，今年維持延齡、擴大重度身障以上的投保對象，且保額10萬元提升到20萬元，預估將有1萬2千多名縣民受惠。

縣府統計，2017年起協助低收入戶、中低收入戶投保1年期微型保險，截至今年共理賠39件，其中27件為意外身故，12件為意外失能，理賠金額總計1064萬元。

去年起促成加碼的土庫鎮越港社區發展協會理事長李憲昌說，從新聞看到外縣市的微型保險保額較高，認為雲林人的生命也需要受到保障，向全球人壽提出後立刻獲應允，相信能夠降低弱勢家庭遭致意外而陷入經濟困境的風險。

副縣長謝淑亞昨頒發感謝狀給全球人壽，開心指出意即所有級別身障人士都是審核納保對象；全球人壽資深副總經理鄭中安說，支持微型保險政策，公司一定會持續下去來幫助社會上每一個人。

縣府社會處表示，全球人壽2022年與縣府合作開辦微型保險，受保障人數逐年增加，去年核定納保1萬1412人、今年送審1萬2501人，縣府會主動且免費為符合資格者納保，凡符合納保規定者即享有自11月1日起為期1年的微型保險保障。