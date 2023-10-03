快訊

「Lin bay好油」版主被恐嚇案 國民黨工涉案稱自導自演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

響應雲縣弱勢戶保險 壽險公司加碼捐助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府與全球人壽昨天宣布今年加碼捐助微型保險。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府與全球人壽昨天宣布今年加碼捐助微型保險。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府6年前起免費為15歲至70歲符合納保規定的弱勢投保1年期微型保險，全球人壽去年加碼捐助納保年齡延長至75歲、擴大將重度身障以上納保；縣府昨與業者再宣布，今年維持延齡、擴大重度身障以上的投保對象，且保額10萬元提升到20萬元，預估將有1萬2千多名縣民受惠。

縣府統計，2017年起協助低收入戶、中低收入戶投保1年期微型保險，截至今年共理賠39件，其中27件為意外身故，12件為意外失能，理賠金額總計1064萬元。

去年起促成加碼的土庫鎮越港社區發展協會理事長李憲昌說，從新聞看到外縣市的微型保險保額較高，認為雲林人的生命也需要受到保障，向全球人壽提出後立刻獲應允，相信能夠降低弱勢家庭遭致意外而陷入經濟困境的風險。

副縣長謝淑亞昨頒發感謝狀給全球人壽，開心指出意即所有級別身障人士都是審核納保對象；全球人壽資深副總經理鄭中安說，支持微型保險政策，公司一定會持續下去來幫助社會上每一個人。

縣府社會處表示，全球人壽2022年與縣府合作開辦微型保險，受保障人數逐年增加，去年核定納保1萬1412人、今年送審1萬2501人，縣府會主動且免費為符合資格者納保，凡符合納保規定者即享有自11月1日起為期1年的微型保險保障。

保險 身障 低收入戶

延伸閱讀

雲林縣為弱勢戶投微型保險 全球人壽加碼保齡延長至75歲

微型保險投保率飆升

台股大跌促銀行壽險由股轉債 8月壽險海外投資總規模破22兆

感心！南寶樹脂家族連4年秋節贈弱勢戶慰問金及麵袋

相關新聞

立委控電廠少給回饋金 市府：協助溝通

台南山上區居民長期不滿森霸電廠的回饋機制，立委陳亭妃昨天指控森霸沒有依照計畫睦鄰回饋提撥回饋金，20年來少給地方回饋金約...

左轉、直行爭道 台南6路口將改善

3歲女童5月過馬路遭轉彎擦撞身亡後，台南市政府除了目標年底優化100個路口，市府指出，另涉及「整體路段」的改善計畫盼中央...

改善校園老舊廁所 嘉義市獲中央補助

嘉義市不少學校廁所使用20幾年，為營造師生安全舒適學習環境，市府指出，爭取獲中央補助及編列自籌款共2321萬8000多元...

白沙屯媽祖遶境送奶嘴 市長催生

白沙屯媽祖將在7日到嘉義市贊境，「粉紅超跑」當晚駐駕大福興宮月老祖廟，市府與廟方當天準備2000組安撫奶嘴在市府大門發送...

響應雲縣弱勢戶保險 壽險公司加碼捐助

雲林縣政府6年前起免費為15歲至70歲符合納保規定的弱勢投保1年期微型保險，全球人壽去年加碼捐助納保年齡延長至75歲、擴...

漫步嘉縣茶園步道 打卡抽獎品

嘉義縣山區有廣闊的茶園、111條步道，縣長翁章梁昨天宣傳，在6個茶園步道設置柴語錄打卡點，7日至12月7日拍照打卡分享就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。