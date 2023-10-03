立委控電廠少給回饋金 市府：協助溝通

台南山上區居民長期不滿森霸電廠的回饋機制，立委陳亭妃昨天指控森霸沒有依照計畫睦鄰回饋提撥回饋金，20年來少給地方回饋金約21.5億元，相關單位應建立監管機制，盡速補發少給的部分。對此，市府表示，森霸都有固定回饋，會協助雙方達成共識。

陳亭妃表示，根據睦鄰回饋計畫，森霸電廠承諾比照台電提撥開發電源基金，挹注地方發展，其中營運期間以售電收入的千分之10作為每年回饋金額，但森霸公司僅憑1張公文，把原承諾改為售電收入經扣除相關費用後淨盈餘之1%為回饋金額。

陳亭妃說，森霸電廠2004年至今將近20年，平均營業收入約為120.2億元，而年平均稅後淨利約12.27億元，以原本環評定稿承諾每年回饋金應為120.2億的1%，約1.2億，但森霸逕改為淨盈餘之1%，變成12.27億的1%約0.1227億，回饋金平均每年少給1.0773億元，總計20年少給21.546億元。

陳亭妃質疑，森霸電廠是台電公司轉投資的孫公司，有公股代表長期擔任公司董事長及董事，但對於森霸篡改環評定稿、回饋金承諾內容，經濟部和台電公司無法監督，導致睦鄰回饋金無法落實，「到底是誰讓森霸電廠當靠山？」

南市經濟發展局長林榮川說，森霸已用此方式支付回饋金給地方20年，是否環評時有承諾以營收1%為回饋金，將進行了解，因近期將邀集地方與森霸溝通，會從旁協助，希望雙方能達成共識。