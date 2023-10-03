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立委控電廠少給回饋金 市府：協助溝通

聯合報／ 記者林銘翰鄭惠仁／連線報導
立委陳亭妃昨天舉行記者會指控森霸電廠涉未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金。記者許正宏／攝影
立委陳亭妃昨天舉行記者會指控森霸電廠涉未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金。記者許正宏／攝影

台南山上區居民長期不滿森霸電廠的回饋機制，立委陳亭妃昨天指控森霸沒有依照計畫睦鄰回饋提撥回饋金，20年來少給地方回饋金約21.5億元，相關單位應建立監管機制，盡速補發少給的部分。對此，市府表示，森霸都有固定回饋，會協助雙方達成共識。

陳亭妃表示，根據睦鄰回饋計畫，森霸電廠承諾比照台電提撥開發電源基金，挹注地方發展，其中營運期間以售電收入的千分之10作為每年回饋金額，但森霸公司僅憑1張公文，把原承諾改為售電收入經扣除相關費用後淨盈餘之1%為回饋金額。

陳亭妃說，森霸電廠2004年至今將近20年，平均營業收入約為120.2億元，而年平均稅後淨利約12.27億元，以原本環評定稿承諾每年回饋金應為120.2億的1%，約1.2億，但森霸逕改為淨盈餘之1%，變成12.27億的1%約0.1227億，回饋金平均每年少給1.0773億元，總計20年少給21.546億元。

陳亭妃質疑，森霸電廠是台電公司轉投資的孫公司，有公股代表長期擔任公司董事長及董事，但對於森霸篡改環評定稿、回饋金承諾內容，經濟部和台電公司無法監督，導致睦鄰回饋金無法落實，「到底是誰讓森霸電廠當靠山？」

南市經濟發展局長林榮川說，森霸已用此方式支付回饋金給地方20年，是否環評時有承諾以營收1%為回饋金，將進行了解，因近期將邀集地方與森霸溝通，會從旁協助，希望雙方能達成共識。

陳亭妃 台電 環評

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