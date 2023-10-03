左轉、直行爭道 台南6路口將改善

3歲女童5月過馬路遭轉彎擦撞身亡後，台南市政府除了目標年底優化100個路口，市府指出，另涉及「整體路段」的改善計畫盼中央協助，台17線中華西路多處路口的內側車道是左轉與直行道，交通因此打結，交通部長王國材昨南下會勘，允諾如果提報改善計畫將全額補助。議員指出，此路段左轉專用道是非常需要改善的重點。

中華西路是市區主要南北向幹道之一，1名南區居民表示，下班時要從中華西路左轉回到新孝路的住處，不過內側車道是直行與左轉車道，加上中華西路不論南或北向的汽車道都僅有兩線，要轉彎時常與直行車搶道，真的很危險。

市府盤點，中華西路與新孝路、新信路、新和路、新平路、清水路及鯤鯓路共6個路口，規畫調整車道寬度做「偏心式左轉車道」，退縮行穿線等，不過經費預估最高恐需8000萬元，希望中央能補助。

立委林俊憲昨邀王國材率隊到南市考察相關交通建設，王國材針對中華西路部分當場允諾，如果行人事故熱點的改善計畫相關辦法確定後，市府可將這6處路口提報，「全額補助經費」。

市議員林依婷認為，以中華西路而言，因西邊是安平工業區，東邊則是南區人口密集區，南北向車流都會遇到有左轉的需求，但僅兩線道，經常發生左轉車在內線等待機會左轉的時候，阻擋到內側直行車的動線，所以左轉專用道是非常需要改善的重點。

市府交通局表示，整體路段須改善者，健康路一段、二段改善案已獲補助4264萬，預計改善11處路口，中華西路則會協助中央先了解提案內容，以加速後續審查工作，另，上半年4處易肇事路口待發包、4處易肇事路口待審核中，至於年底前要達到100處優化行人專用時相的路口，目前達8成，年底一定有辦法達標。