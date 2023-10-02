南市登革熱新增369總數逼近1萬2 上周逾2400例達高峰

台南今天新增本土登革熱病例369例，累積1萬1770例，上周新增病例超過2400例，也是今年單周最高紀錄。市長黃偉哲表示，政府人力有限，但民力無窮，籲請所有市民立即加入孳清行列，孳清才是登革熱防治的重之中重，惟有落實家戶內外環境孳生源清除，才能達成更佳的防治成效。

今日369例分布狀況為東區70例，南區60例，北區55例，永康區52例，安南區43例，中西區21例，安平區20例，仁德區15例，歸仁區10例，關廟區9例，新化區3例，新市區及麻豆區各2例，安定區、佳里區、善化區、新營區、學甲區、六甲區及下營區各1例，年齡介於2歲至97歲。

衛生局表示，市府持續嚴格落實各項防疫工作，加強空屋、空地、天溝、屋後溝、建築工地、市場及學校等高風險點稽查工作，針對違規情況逕行舉發，貫徹公權力執行，市府各局處也全面動員組成登革熱稽督大隊，每日針對社區執行孳生源清除及稽查督導的任務，截至9月30日已查核1803場，動員8243人次，調查14萬3848戶，其中935間陽性戶，查獲3萬0988個積水容器，1416個陽性容器並完成清除，開立903張舉發單。

另戶內即時化學防治，已執行454場，動員5萬8538人次，總完噴戶數9萬7235戶，查獲3萬9873個積水容器，1165個陽性容器，均已完成清除，現在防治策略針對群聚個案的區塊防治，從未執行過戶內噴藥者，則強制執行噴藥，已執行過戶內噴藥者，以強制孳清取代戶內噴藥。