快訊

母中秋撥亡兒電話號碼 警換新門號突接來電...暖心對話看哭網友

友達斥資204億元收購德商BHTC 彭双浪滿臉笑意掩不住

台南增369例本土登革熱 立委考察提防治建議

中央社／ 台南2日電

台南市今天新增369例本土登革熱確診病例，累積達1萬1770例，今天立法院社會福利及衛生環境委員會到台南考察防治工作，座談交流時間提出許多建議，市府將納入調整。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今天新增369例中，以東區70例最多，超過50例的還有南區、北區、永康區。

立法院社會福利及衛生環境委員會安排環境部、衛生福利部等單位官員，到台南市考察登革熱防治工作，除視察化學防治執行情況，並訪視基層診所暸解登革熱篩檢及通報運作模式，隨後轉往安平區公所座談，由台南市衛生局、環保局，以及衛生福利部、環境部及國家衛生研究院等單位簡報。

台南市長黃偉哲在會中強調，國軍部隊加入台南市防疫工作已100天，動員近1萬人次，不論天氣好壞，也沒有假日，戮力投入防疫任務，還有許多基層醫療診所醫師及所有防疫同仁支援，雖然過程艱辛，但市府持續貫徹各項防疫措施，針對社區防疫、醫療量能等滾動式修正。

黃偉哲說，政府人力有限，但民力無窮，盼所有市民加入動員孳清行列，惟有人人落實家戶內外環境孳生源清除，才能有更好防治成效。

台南市衛生局指出，今日與會立委及相關單位專家，對防治工作提出許多具體方向與建議，市府將納入調整，希望讓疫情最短時間內獲得控制。

衛生局

延伸閱讀

南市登革熱病例破萬 立委視察盼建立防疫模式

台南台灣女孩日開展 黃偉哲邀女孩自由揮灑個人風采

影／噴藥被批作秀 黃偉哲：不到第一線不知辛苦

影／永大滑輪溜冰場啟用 黄偉哲：培育下個在地國手楊合貞

相關新聞

串連23間在地店家 玩AR走讀嘉義城市之美

嘉義市工商發展投資策進會攜手木更Mugeneration推出「嘉義美街圖鑑 LOST & FOUND」計畫，下午在IN8...

台南森霸電廠少給回饋金21.5億 綠委要求建立監管機制

民進黨立委陳亭妃今天說，位於台南市山上區的森霸電廠，沒有依照計畫睦鄰回饋提撥回饋金，20年來少給地方回饋金約21.5億元...

南市登革熱病例破萬 立委視察盼建立防疫模式

立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱泰源、賴惠員、陳以信、林俊憲今天到台南視察登革熱防治，市長黃偉哲感謝立委及中央的協助...

小犬颱風可能大雨讓曾文水庫「隨時滿庫」 南水署嚴陣以待

曾文水庫上游近日雖沒強降雨，因集水區持續進水仍不時「滿庫」，小犬颱風逼近、下午中央氣象署預報可帶來強烈風雨，水庫管理人員...

台南導入AI機車定檢即時顯示系統 到檢率大躍進

台南市是6都唯一連續6年機車到檢率逾8成的市，為讓機車定檢觀念深植人心，環保局在市區重要路口架設機車定檢即時顯示系統，透...

催生育不惜形象 嘉市長黃敏惠咬奶嘴企盼年青人增產報國

嘉義市長黃敏惠今天出席大福興宮月老祖廟白沙屯媽祖來嘉贊境活動記者會，市府和廟方在贊境期間特準備2000個安撫奶嘴、700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。