台南增369例本土登革熱 立委考察提防治建議

台南市今天新增369例本土登革熱確診病例，累積達1萬1770例，今天立法院社會福利及衛生環境委員會到台南考察防治工作，座談交流時間提出許多建議，市府將納入調整。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今天新增369例中，以東區70例最多，超過50例的還有南區、北區、永康區。

立法院社會福利及衛生環境委員會安排環境部、衛生福利部等單位官員，到台南市考察登革熱防治工作，除視察化學防治執行情況，並訪視基層診所暸解登革熱篩檢及通報運作模式，隨後轉往安平區公所座談，由台南市衛生局、環保局，以及衛生福利部、環境部及國家衛生研究院等單位簡報。

台南市長黃偉哲在會中強調，國軍部隊加入台南市防疫工作已100天，動員近1萬人次，不論天氣好壞，也沒有假日，戮力投入防疫任務，還有許多基層醫療診所醫師及所有防疫同仁支援，雖然過程艱辛，但市府持續貫徹各項防疫措施，針對社區防疫、醫療量能等滾動式修正。

黃偉哲說，政府人力有限，但民力無窮，盼所有市民加入動員孳清行列，惟有人人落實家戶內外環境孳生源清除，才能有更好防治成效。

台南市衛生局指出，今日與會立委及相關單位專家，對防治工作提出許多具體方向與建議，市府將納入調整，希望讓疫情最短時間內獲得控制。