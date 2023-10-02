串連23間在地店家 玩AR走讀嘉義城市之美

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聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
走讀成仁街合照。圖／嘉義市政府提供
走讀成仁街合照。圖／嘉義市政府提供

嘉義市工商發展投資策進會攜手木更Mugeneration推出「嘉義美街圖鑑 LOST & FOUND」計畫，下午在IN89豪華影城二樓LUXE廳舉辦影片暨成果發表，市長黃敏惠與來賓走讀成仁街，短短不到100公尺的「美街」，走訪三代傳承的「三味果汁」、小城風格店家「木更」、「新華美西裝社」以及玉山食品社等，透過人物故事的串連「嘉義美街圖鑑」，感受小城風格魅力。

市長黃敏惠表示，策展人黃思涵的精采規畫，把嘉義美街圖鑑重現於市民眼前，透過收集在地鄉親耆老的故事，把屬於嘉義人的記憶慢慢找回來，這條街道從早期的米街、美街，到至今的成仁街，新舊世代交融，有老故事也加入新活水，串聯青銀世代，讓嘉義故事被看見。

黃敏惠表示，今年LINE選定與嘉義市合作推動數位轉型計畫，協助在地商圈產業輔導與升級，看中的就是嘉義市都市發展前景可期；成仁街同時具備街道風貌改善、商圈升級、地方創生、歷史場景再現等多重意義，再加上LINE的數位創生計畫，真的很有意義。

雕塑家蒲浩明表示，歷經百年更迭，成仁街早期是「米街」，後來發展為「美街」，也是國寶畫家林玉山、父親雕塑大師蒲添生的出生地，透過過往人物故事串連，緬懷陳澄波、林玉山、蒲添生等藝術前輩，在美街、在嘉義所創造出來的榮光。

工策會總幹事許燿宏表示，「嘉義美街圖鑑 LOST & FOUND」以成仁街區為核心，串聯23間店家構成散步地圖，進行集章串連，並與鄰近步行可抵達的興中街、北榮街、中正路、光華路、蘭井街上共7間具時代特色的店家作為衛星串連，民眾掃描QRcode連結社群IG帳號便能體驗AR擴增實境，如名畫家林玉山創作情境、新華美西服社縫紉機運轉、玉山食品社糕點櫃、美街藝廊表框刷字動態、Hermit永成印刷廠重現印刷情境等，以數位科技融合美街過去未來式，讓民眾依循地圖的介紹，實地探索空間裡的靈魂物件。

集滿7間、12間、23間將獲得不同活動限定周邊；海報、搖扇、徽章、T恤，和在地店家的嘉義特色商品，活動即日起至10月31日止。

嘉義市長黃敏惠（前右二）與來賓走讀成仁街。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前右二）與來賓走讀成仁街。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）走讀成仁街。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）走讀成仁街。圖／嘉義市政府提供
走讀成仁街後大合照。圖／嘉義市政府提供
走讀成仁街後大合照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前左三）與來賓走讀成仁街。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前左三）與來賓走讀成仁街。圖／嘉義市政府提供

嘉義 玉山 黃敏惠

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