颱風小犬逼近 台南各水庫提前整備防汛

颱風小犬恐來襲，經濟部水利署南區水資源分署提前整備及檢查，目前主要水庫多處於高水位，考量進入枯水期用水需求，將在確保水庫安全前提下，審慎操作放水。

南區水資源分署今天新聞稿指出，中央氣象署預估颱風小犬可能在4日至6日對台灣造成影響最明顯，為確保防汛安全，南區水資源分署已提前完成各項整備及檢查工作，並要求搶險修工程機具和人員隨時待命，維持水庫正常操作。

南區水資源分署說明，轄區內各水庫、攔河堰已完成防汛整備、設施檢查及操作策略。另外，因應颱風降雨可能帶來濁度升高影響供水，也已完成各項備援水源整備，可隨時機動調度調配水量，確保供水穩定，民眾也應留意所在地颱風動態，並注意上游水庫調節性放水或洩洪訊息。

依南區水資源分署下午5時觀測資料，台南3大主要水庫蓄水狀況分別為曾文水庫蓄水量5億458萬立方公尺，蓄水率99.55％，烏山頭水庫7311萬立方公尺，蓄水率92.3％，南化水庫蓄水量8914萬立方公尺，蓄水率99.61％。