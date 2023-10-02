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南市登革熱病例破萬 立委視察盼建立防疫模式

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱泰源、賴惠員、陳以信、林俊憲，今天到台南視察登革熱防治。記者鄭惠仁／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱泰源、賴惠員、陳以信、林俊憲，今天到台南視察登革熱防治。記者鄭惠仁／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱泰源、賴惠員、陳以信、林俊憲今天到台南視察登革熱防治，市長黃偉哲感謝立委及中央的協助，盼共同合作反轉疫情。疾管署副署長羅一鈞表示，上周疫情反彈上升，但國衛院幾天前測到的病媒蚊指數已下降，新增染疫病例幅度會趨緩。

今天除立委來視察外，環境部次長沈志修、衛生福利部常次周志浩、國家衛生研究院副院長陳為堅也來視察登革熱防治工作。上午先至南區化學防治現場，視察社區環境清消狀況，並至葉太原診所訪視基層診所登革熱篩檢治療現況；中午至台南市安平區公所聽取簡報，由衛生局、環保局、衛生福利部、環境部、國家衛生研究院報告登革熱防治相關工作現況，並舉行綜合座談。賴惠員、林俊憲建議建立一套登革熱防疫模式。

與會委員肯定南市於登革熱防治工作的辛勞付出，目前登革熱疫情雖嚴峻但仍在可控範圍，市府團隊與市民朋友一路走來實屬不易。黃偉哲盼中央全力支援南市防疫，共同合作反轉疫情，期待防疫成效出現曙光；他也感謝國防部自6月底開始由39化兵群支援化噴作業，100多天從不間斷。

羅一鈞在簡報時表示，台南市疫情在9月中旬出現上下波動，第37周有1902例，38周下降，但第39周又增到2400多例，出現反彈上升情形。不過，國衛院日前監測的病媒蚊指數數據已較前1周下降，因此上升幅度會趨緩，這幾天就看連假過後的數據。

羅一鈞說，目前相對樂觀為安南區，9月初是高峰，最近已經穩定下降，倒是中西區、南區、北區卻有往上升趨勢，需要加強孳清，特別是接近台灣的中度颱風小犬，若有帶來風雨，事後更要加強孳清。國衛院國家蚊媒中心助研究員黃旌集也表示，從上周數據觀察，一半以上行政區的群聚里數已下降，顯示防疫有成效。

立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱泰源、賴惠員、陳以信、林俊憲，今天到台南視察登革熱防治。圖／台南市衛生局提供
立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱泰源、賴惠員、陳以信、林俊憲，今天到台南視察登革熱防治。圖／台南市衛生局提供

登革熱 衛生局 疫情

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