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嘉義縣中和交流道9月10日淹水釀2死 颱風前加裝監視器

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉義日前降暴雨，台82線快速公路嘉義縣中和交流道附近淹水，多輛汽車滅頂，造成1對7旬夫婦陳屍車內；颱風小犬進逼，公路局在中和交流道加裝監視器，監控即時路況。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，嘉義縣中埔及水上地區，9月10日強降近300毫米雨量，加上山區下起豪大雨，嘉義縣市交界的永欽2號橋下的赤蘭溪宣洩不及，導致南岸堤防溢堤，洪水瞬間衝向地勢最低窪的中和交流道及嘉175線聯外道路。

縣府表示，當時豪大雨不但造成台82線中和段路面淹水，東西向車輛嚴重回堵，動彈不得，中和交流道的嘉175線道路一片汪洋，多輛汽車滅頂，消防人員救出多名受困民眾，隔日上午在現場發現1對7旬夫婦陳屍車內。

嘉義縣長翁章梁災後多次召集建設、水利、消防、警方，以及公路局、水利署研商改善方案，經評估後，提出包括赤蘭溪堤防保護標準提升至50年、赤蘭溪疏濬、台82線路面抬高、台82線與175線設置淹水感測器等提案，短期設置移動式抽水機平台應急。

由於事涉中央與地方多個權責單位，翁章梁已將改善方案提交行政院秘書長李孟諺，爭取中央跨部會支持改善經費。

颱風小犬可能對台灣帶來強風豪雨，台82線快速公路除原有建置的25支監視器外，公路局在中和交流道已加裝2支監視器，硬體已完工，目前正測試連線中，希望趕在颱風前完工，以利監控即時路況。

交通管制部分，嘉義縣警察局於颱風期間除加強巡邏外，針對台82線中和交流道等重點路段若遇大雨，警務工作將調整為守望型態，並依規定即時通報及進行交通管制。

嘉義 颱風 監視器

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