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台南導入AI機車定檢即時顯示系統 到檢率大躍進

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局在市區重要路口架設機車定檢即時顯示系統，透過AI辨識即時呈現車輛定檢狀態，提醒車主盡速完成車輛檢驗。圖／南市環保局提供
台南市環保局在市區重要路口架設機車定檢即時顯示系統，透過AI辨識即時呈現車輛定檢狀態，提醒車主盡速完成車輛檢驗。圖／南市環保局提供

台南市是6都唯一連續6年機車到檢率逾8成的市，為讓機車定檢觀念深植人心，環保局在市區重要路口架設機車定檢即時顯示系統，透過AI辨識即時呈現車輛定檢狀態，提醒車主盡速完成車輛檢驗，此招使今年8月機車到檢率躍進至87.23%，顯示成效良好。

環保局表示，設籍南市機車超過136萬輛，其中約90萬輛每年需排氣檢驗，過去環保局以寄發簡訊或紙本通知方式提醒民眾定檢，為強化民眾機車定檢的落實度，自5月開始陸續在東區林森路、北區小東路、北區北門路等市區車流大的路段，試辦車牌辨識AI系統，若機車尚未定檢，騎經稽查區域，將可於架設在道路右側的電子顯示看板，獲取該車號為未定檢機車的即時資訊提醒，希望藉由智慧化科技，提醒車主落實定檢，以免觸法受罰。

環保局長許仁澤提醒，機車逾期未定檢將處500元罰鍰，逾通知期限6個月仍未完成檢驗，將再處3000元罰鍰，最重還可註銷牌照。若機車已老舊不堪使用，建議可以汰換或報廢，以免因未定檢或遇路邊攔檢不合格而受罰。

環保局表示，今年提供淘汰2007年6月30日前出廠老舊機車換購重型電動機車，含中央最高補助2萬3300元，又家中有12歲以下兒童的直系血親購買電動機車再加碼3000元，相關補助資訊可上「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」查詢或撥打環保局專線電話06-3354359。

機車出廠滿5年就需要每年一次排氣檢驗，民眾若擔心忘記定檢，搜尋關鍵字「南市機車定檢簡訊通知」並登錄車號、手機號碼，即可享有免費通知檢驗服務。

電動機車 車主 台南

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