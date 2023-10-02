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催生育不惜形象 嘉市長黃敏惠咬奶嘴企盼年青人增產報國

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）、市議會議長陳姿妏（左）含著奶嘴鼓勵年青人結婚增產報國。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）、市議會議長陳姿妏（左）含著奶嘴鼓勵年青人結婚增產報國。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠今天出席大福興宮月老祖廟白沙屯媽祖來嘉贊境活動記者會，市府和廟方在贊境期間特準備2000個安撫奶嘴、7000支黃色小鴨、另有平安袋、吊飾等結緣品免費發放給信眾。市長黃敏惠和市議會議長陳姿妏不計形象含著奶嘴鼓勵年青人結婚生子，提高嘉義市生育率。

黃敏惠表示，這是長大後的第一次吸奶嘴，這奶嘴不但可愛又有媽祖的庇佑，有安心的感覺，衷心希望家裡孩子趕快結婚生小孩；也呼籲年青人多生貴子，提高嘉義市生育率。

大福宮月老祖廟總幹事蔡坤章表示，10月7日當天上午9點起，在市府大門口會發放祈福安撫奶嘴、紗布衣、包屁衣等禮物，將福氣與溫暖賜給即將迎接新生命的爸爸媽媽，只要持2021年至2023年孕婦健康手冊（可以代領），就可領取，每人領取1個發完為止。另有7000支黃色小鴨，在市府、大福興宮各備3500支發送給信眾，還有媽祖吊飾、鑰匙圈等平安祈福小物。

嘉義市長黃敏惠（中右二）含著奶嘴鼓勵年青人結婚增產報國。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中右二）含著奶嘴鼓勵年青人結婚增產報國。記者李宗祐／攝影
祈福安撫奶嘴、紗布衣、包屁衣等，當天福氣與溫暖賜給即將迎接新生命的爸爸媽媽。記者李宗祐／攝影
祈福安撫奶嘴、紗布衣、包屁衣等，當天福氣與溫暖賜給即將迎接新生命的爸爸媽媽。記者李宗祐／攝影

白沙屯媽祖 嘉義 黃敏惠

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