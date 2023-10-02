催生育不惜形象 嘉市長黃敏惠咬奶嘴企盼年青人增產報國

嘉義市長黃敏惠今天出席大福興宮月老祖廟白沙屯媽祖來嘉贊境活動記者會，市府和廟方在贊境期間特準備2000個安撫奶嘴、7000支黃色小鴨、另有平安袋、吊飾等結緣品免費發放給信眾。市長黃敏惠和市議會議長陳姿妏不計形象含著奶嘴鼓勵年青人結婚生子，提高嘉義市生育率。

黃敏惠表示，這是長大後的第一次吸奶嘴，這奶嘴不但可愛又有媽祖的庇佑，有安心的感覺，衷心希望家裡孩子趕快結婚生小孩；也呼籲年青人多生貴子，提高嘉義市生育率。