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台南台灣女孩日開展 黃偉哲邀女孩自由揮灑個人風采

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局響應「台灣女孩日」，今天起至10月30日在永華婦女福利服務中心辦理「Her story, Be yourself.」繪畫作品展覽。圖／台南市社會局提供
台南市社會局響應「台灣女孩日」，今天起至10月30日在永華婦女福利服務中心辦理「Her story, Be yourself.」繪畫作品展覽。圖／台南市社會局提供

聯合國為凸顯女孩權益的重要性，訂每年10月11日為「國際女孩日」，台南市政府每年也透過此活動，強調女孩人權的價值與重要性。社會局運用公益彩券盈餘基金，今天舉辦「Her story，Be yourself.」畫作展覽開幕儀式，創作者透過多樣的視角，說出對女孩們的故事和祝福。

社會局長盧禹璁指出，今年為響應「台灣女孩日」，今天起至10月30日在永華婦女福利服務中心辦理「Her story, Be yourself.」繪畫作品展覽。展覽主題為「她的故事」，由月津港燈節參展藝術家王玫棋擔任策展人，另邀請7名不同領域的創作者以壓克力顏料作為素材，透過描繪一年四季、每個月份的特色和象徵，將自身的經歷創作至畫布，表達對女性權益及性別平權的堅定與關懷。

市長黃偉哲表示，「台灣女孩日」代表著每個人對女孩的關愛和尊重，大家應共同努力，創造平等、自由的環境，讓更多女孩能夠更自信地展現自我。他說，21世紀中女性的力量正在崛起，她們的堅韌和創造力正在塑造著更美好的世界，透過這次展覽，希望讓更多人理解「台灣女孩日」的重要性，並積極回應「提升女孩權益行動方案」，確保女孩們在身心健康、教育、人身安全、媒體以及傳統禮俗等方面得到平等的權益。

創作者之一的臺南市兒少代表梁朝勛分享，希望每個人透過這些作品能夠找到屬於自己的歸屬感，找到療癒的過程，去感受和詮釋作品。兒少代表張芳瑜希望參觀者能夠打破固有的框架，勇敢展現自己的精彩。

台南市社會局響應「台灣女孩日」，今天起至10月30日在永華婦女福利服務中心辦理「Her story, Be yourself.」繪畫作品展覽。圖／台南市社會局提供
台南市社會局響應「台灣女孩日」，今天起至10月30日在永華婦女福利服務中心辦理「Her story, Be yourself.」繪畫作品展覽。圖／台南市社會局提供

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