台82中和交流道低窪淹死人 嘉義縣府提疏洪方案盼中央核定

嘉義縣9月10日遭強降雨襲擊，赤蘭溪宣洩不及溢堤，交流道下到永欽二號橋汪洋一片，一對夫妻在車內逃生不及，被大水帶走生命。縣長翁章梁災後多次召開檢討會議，提出設滯洪池等5項改善方案，並交由行政院秘書長李孟諺，盼跨部會爭取經費，改善淹水問題。

翁章梁表示，災後多次召集縣府建設、水利、警消，以及公路總局雲嘉南分局、水利署第五河川分署研商改善方案，經過專業評估後，提出5項措施，包括赤蘭溪堤防保護標準提升至50年、赤蘭溪疏濬、台82線路面抬高、台82線和175線設置淹水感測器、設置滯洪池。

翁章梁也說，因涉及中央與地方多個權責單位，已將加高赤蘭溪堤防、疏濬、台82線路面抬高、設置滯洪池及淹水警示系統等多項改善方案提交行政院秘書長李孟諺，希望經由跨部會協商爭取經費，解決中和交流道周邊地區淹水問題，保障民眾生命財產安全。

小犬颱風可能對台灣帶來強風豪雨，台82線快速道路原有高公局裝設25支監視器，公路局也在嘉義豪雨後，在中和交流道加裝2支監視器，已完成設備、管道開挖、基礎澆置，正進行設定和連線測試中，希望趕在颱風前完工，以利民眾上1968網站查詢即時路況。

交通管制部分，嘉義縣警察局颱風期間除加強巡邏外，也會針對中和交流道等重點路段加強巡視，若遇大雨等情況，警務工作將調整為守望型態，並依規定即時通報及交通管制，避免人車前往積淹水路段及地下道。

水利處指出，小犬颱風逼近台灣，已請各鄉鎮市公所調節滯洪池、集水井在最低水位，並加強防汛缺口、移動式抽水機調度預布及水情資訊預警等提早因應等整備工作，盡早啟動各項避災減災措施，若水門和抽水站有異常或故障，應迅速回報以利搶修工作。