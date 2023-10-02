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白沙屯媽祖7日嘉義市贊境 發2000個奶嘴送祝福

中央社／ 嘉義市2日電

苗栗縣白沙屯媽祖7日將到嘉義市贊境，當晚駐駕大福興宮月老祖廟，廟方今天開記者會，媽祖鑾轎7日上午預計駐駕嘉義市政府並發放2000個安撫奶嘴，讓準爸媽感受媽祖的祝福。

大福興宮月老祖廟今天舉辦恭迎白沙屯拱天宮媽祖來嘉贊境賜福記者會，嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏及多名市議員出席。

黃敏惠表示，白沙屯媽祖以「粉紅超跑」聞名，自苗栗通霄白沙屯拱天宮至雲林北港朝天宮進香，已有逾百年歷史，被列為「國家重要無形文化活動資產」，每年吸引10萬香燈腳一路相隨，讓人感受到信仰的虔誠與媽祖安定人心的力量。

黃敏惠指出，白沙屯媽祖首次贊境到嘉義市，不僅為市民帶來溫暖力量，7日上午9時起，將在市府大門口發放祈福安撫奶嘴、紗布衣等物品，將福氣與溫暖賜給即將迎接新生命的父母，只要持民國110年至112年孕婦健康手冊就可領取（可代領），每人領取1個，發完為止。

大福興宮主委曾東本表示，白沙屯媽祖鑾轎7日上午8時將從嘉義市公明路與啟明路口出發遶境，當天中午在嘉義市政府駐駕，晚上駐駕以恭奉土地公和月下老人聞名的大福興宮月老祖廟。隔天8日上午7時，媽祖鑾轎由月老祖廟出發，中午將抵達興達路的紅壇。

嘉義市政府指出，白沙屯媽祖來嘉贊境，將吸引數以萬計信徒，為避免塞車，民眾可以利用手機下載「愛嘉義APP」，輕鬆掌握公車路線與即時動態、旅遊攻略、停車場車位訊息，若搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，更能免費搭乘紅、黃，綠3線市區電動公車。

白沙屯媽祖 嘉義 月老

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