雲林溪斥資逾10億元整治竟出現大量死魚 稽查人員急揪原因

雲林縣斗六市雲林溪掀蓋整治後，讓斗六重現水岸綠都模樣，但今天上午有民眾在靠近明德北路段發現溪流中出現大量死魚，環保局稽查人員獲報後已到現場採樣，初步判斷疑因水中溶氧降低導致魚群死亡，防疫人員也將魚屍帶回檢驗，釐清原因。

雲林溪耗費3年多、斥資逾10億元整治，才讓溪流重現天日，今天出現大量死魚，當地居民相當訝異，雲林縣環保局、水利處和動植物防疫所稽查人員到場時，現場水質顏色幾乎呈現黑色。

斗六市保庄里長李芳美指出，該溪流段上次也曾發生魚群暴斃，當時水質沒這麼髒，環保局檢測結果是因含氧量不足，造成魚類死亡，後來有請施工單位將石頭稍微挪動，避免水流遭阻成為死水。

李芳美指出，今天的水質看起來是真的很黑，不知道是不是排水問題造成水質惡化，希望相關單位盡速釐清。