雲林溪一夕間魚群翻肚 環保局：曝氣不足致溶氧降低

雲林縣斗六市民今天早上發現雲林溪有大量魚翻肚，魚屍布滿淺水石縫處，居民不解昨天水質清澈，一夕間溪水變色變臭，環保局等單位獲報到場檢驗，初步判定為曝氣不足導致溶氧降低。

有人今天早上在臉書（Facebook）社團斗六人文社交圈貼文寫道，「雲林溪散步，發現魚都翻肚了」，引起地方熱議，有網友懷疑是偷排廢水所致，斗六市保庄里長李芳美等人獲報即到現場了解。

李芳美表示，此處曾發生大量魚類暴斃事件，當時是因水氧量不足，後來施工單位略為調整水流動線，避免水流阻塞成為死水。

李芳美說，居民反映昨天水很清澈，今天早上此處卻出現死魚，水的顏色漆黑、有臭味，「溪水怎麼可能一夕間變調」，而且上游的魚活跳跳，只有此處的魚翻肚，出現大量死亡。

雲林縣環保局、水利處及動植物防疫所一起到現場檢測，檢測出上游溶氧量為0.51ppm，而死魚處為0.34ppm，初步判定曝氣不足導致溶氧降低，並沿線巡視，排除工廠排放廢水。