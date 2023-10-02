嘉義茶園步道設「柴語錄」打卡點 翁章梁大方撩妹成焦點
嘉義縣山區有廣闊的茶園、雲海及111條步道，縣府文觀局今年大推「茶園步道」，10月7日起舉辦柴語錄打卡抽獎活動，邀民眾漫步二延平步道、雲之南道等6條步道，拍照打卡並分享就能抽柴語錄限量商品，縣長翁章梁今與陽光女神蘇晏霈一起拍照宣傳，大方撩妹成全場焦點。
翁章梁今和蘇晏霈在縣府文觀局宣傳茶園步道，與柴語錄的「廢柴」同框合影相當可愛。蘇晏霈說，她和朋友組了登山隊，但一直沒有機會到嘉義爬山，一定會帶登山隊朋友們，到嘉義縣找翁章梁一起爬山。翁章梁回應，那要先跟我的經紀人聯繫。兩人一來一往趣味對話，讓現場的人爆笑連連。
文觀局長徐佩鈴說，今年首次將茶園步道結合知名角色「柴語錄」，在6個步道設置柴語錄打卡點，包括二尖山步道、二延平步道、頂湖步道、石棹步道、瑞峰珍愛步道，以及太平雲梯旁的雲之南道步道，經典廢柴語錄再搭配可愛插畫框，相信能吸引許多柴粉們及步道愛好者到訪打卡。
嘉義縣文化觀光局指出，10月7日起至12月7日舉辦線上打卡抽獎活動，只要跟柴語錄打卡版拍照上傳至個人FB或IG，並hashtag標註步道名稱，將貼文連結發送至信箱f3150072@gmail.com，10月底及11月底將分别抽出20名柴語錄保鮮隔熱碗幸運得主，也跟嘉義7大協會合作推出步道旅遊僾惠。
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