虎尾眷村超人氣防空洞電影院 遭人蓄意破壞辦公室

已陸續完成整建的雲林縣虎尾建國眷村，以一座大型防空洞結合VR改裝成歷史劇場最具特色，也是眷村的人氣指標，不料昨天傳出防空洞劇場旁的球體辦公室，遭人潛入蓄意破壞，使中秋連假的最後一天上午被迫暫時關閉，管理單位已報警處理。

虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘指出，虎尾建國眷村是國內少數保留完整的眷村聚落，園區陸續完成各項整建，使原本荒廢的眷村重現生機，遊客日增，更成為雲林重要的文史景點之一，尤其位在眷村一座大型防空洞，是早年空軍的戰鬥防空指揮所，經一番整修後，結合VR改建成為沉浸式劇場，讓遊客進人防空洞內欣賞早年眷村的生活樣貌。

魯紜湘指出，遊客在防空洞內席地而坐觀賞VR影片，是相當特別的「防空洞電影院」體驗，每逢假日前來體驗的遊客愈來愈多，受限於空間每次最多只能10人進場，因此，管理單位在指揮所旁，搭設一座透明球體帳棚作為辦公室，受理進場導覽服務。

林姓管理員表示，周六傍晚劇場結束辦公室也都上鎖，不料昨天上班發現辦公室遭人闖入，桌椅被掀得東倒西歪，物品散落一地，一片狼藉，內部所放模型飛機和物品並無遺失，顯然是蓄意破壞。