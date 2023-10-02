嘉義縣公費流感疫苗開打 打就送10劑新冠病毒家用快篩

嘉義縣流感疫苗及肺炎鏈球菌公費疫苗今天啟動第一階段開打，65歲以上長者、慢性病患者等身分都可接種，縣長翁章梁提醒，「左臂流感、右臂肺炎」，接種疫苗就可獲得10劑新冠肺炎病毒家用快篩；第二階段預計11月1日起開放，50至64歲無高風險慢性病成人接種。

縣長翁章梁說，嘉義縣今年購入13萬2000劑公費四價流感疫苗，接種任一流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗再送10劑新冠肺炎家庭快餐，鼓勵符合資格民眾盡速接種，左臂接種流感疫苗、右臂接種肺炎鏈球菌疫苗，今起在18鄉鎮市巡迴設置414處村里接種站，80家合約醫療院所同步提供接種服務。

衛生局長趙紋華說，公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗今起開打，2種疫苗可同時接種，也可間隔任何時間接種，鼓勵民眾攜帶健保卡前往各衛生所及合約院所接種，第一階段今起開打，第二階段11月1日起開打，疫苗接種相關資訊可至嘉義縣衛生局網頁查詢，或洽詢各地衛生所。

疾管署南管中心副主任陳紫君說，近期許多人因類流感就診，疾管署實驗室偵測病毒型別以A型流感占5成最多，去年10月至今流感演變成併發重症共有741人，約5成是65歲以上長者、8成都有慢性病，所以列為第一階段施打，預防流感併發重症腦炎、心肌炎、肺炎等疾病。

嘉義縣衛生局說，第一階段包括65歲以上長者、安養機構住民及工作人員、滿6個月至18歲幼童及學生、孕婦、高風險慢性病人、罕病及重大傷病患者、BMI≥30者、6個月內嬰兒的父母、幼兒園及托育機構人員、保母、醫事及衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫人員等。第二階段則為50至64歲無高風險慢性病成人。