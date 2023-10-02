影／噴藥被批作秀 黃偉哲：不到第一線不知辛苦
台南市登革熱本土疫情持續，市長黃偉哲上第一線加入噴藥引發藍營攻擊。黃偉哲上午表示，沒有到第一線不了解第一線的辛苦，因為中秋連假人手不夠，他上第一線幫忙被批作秀，他如果不到第一線的話，又說他高高在上，只會坐辦公桌。「想問噴政治口水的立委除了不專業、又為防疫做了些什麼？」
黃偉哲說，為了選舉而來噴的政治口水，全民都在看。誰是真的為防疫付出汗水，誰只會噴口水，其實大家都在看。
台南市本土登革熱過去1周新增2000多例為疫情以來首見單周2000例「新高」。黃偉哲表示，台南中秋節持續全力防疫，「能做的都做了」。台南病例數其實已經有下降，疫情能不能反轉，要看未來這一兩周。
台南本土登革熱疫情原本衛福部認為中秋節前就已「反轉」，不料接近中秋節確診個案人數又暴增。台南市政府宣示中秋連假防疫不歇，持續強化孳清、化學防治，希望疫情趕快降溫。
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