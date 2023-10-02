快訊

38歲「中國巴菲特」突傳死訊 網傳旗下基金踩雷地產股

郭璽指控馬文君洩潛艦國造資料 法務部長：高檢署將分案

中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨、西半部留意「狹管效應」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公費流感疫苗接種開跑 羅一鈞視察台南籲民眾趕緊施打

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，關廟山西宮一早就有許多符合資格民眾前往接種，相當踴躍。記者李文德／攝影
台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，關廟山西宮一早就有許多符合資格民眾前往接種，相當踴躍。記者李文德／攝影

台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，今疾管署副署長羅一鈞前往關廟山西宮視察台南市流感疫苗施打情況，呼籲民眾前往施打。

今天早上關廟區山西宮活動中心立即有許多長者排隊等候施打，相當踴躍。民眾表示，為了自己的健康趕緊施打，這樣一來也不容易得到流感。

羅一鈞表示，今年四價公費流感疫苗，疾管署總共共採購698萬6900劑，分配到各地方政府提供符合民資格民眾施打。今年也再特別針對65歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗。

羅一鈞還說，由於現在還是有新冠疫情病例，所以疫苗也正開打。而這三種疫苗並沒有排斥，可以同時施打，民眾可以踴躍接種。

台南市府衛生局指出，今年1至9月流感併發重症共有65例，現在又是秋冬之際，中央總共分配52萬2130劑四價流感疫苗。現在正是第一階段公費疫苗施打，符合資格對象包括醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒等10類。

市府衛生局補充，11月1日起開始第二階段公費流感疫苗施打，針對50至64歲無高風險慢性病成人，直至疫苗用罄為止，可到合約院所或者37區衛生所接種疫苗。

台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，關廟山西宮一早就有許多符合資格民眾前往接種，相當踴躍。記者李文德／攝影
台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，關廟山西宮一早就有許多符合資格民眾前往接種，相當踴躍。記者李文德／攝影
台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，關廟山西宮一早就有許多符合資格民眾前往接種，相當踴躍。記者李文德／攝影
台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，關廟山西宮一早就有許多符合資格民眾前往接種，相當踴躍。記者李文德／攝影
疾管署副署長羅一鈞（圖右四）今出席台南市公費流感疫苗接種記者會，呼籲民眾把握機會施打。記者李文德／攝影
疾管署副署長羅一鈞（圖右四）今出席台南市公費流感疫苗接種記者會，呼籲民眾把握機會施打。記者李文德／攝影

流感疫苗 台南 羅一鈞

延伸閱讀

南市登革熱再增254例累積1萬1402例 羅一鈞籲速清積水容器

羅一鈞爬屋沒戴安全帽坦承疏失 示警本周登革熱為高峰

羅一鈞爬屋頂查登革熱！立委批未防護違法 勞長：待會打電話提醒他

影／南市登革熱今破萬...羅一鈞：疫情反彈 中秋後可望趨緩

相關新聞

台南黃金海岸南側沙灘退縮 環團促維護

台南市南區知名景點黃金海岸沙灘原本養灘已有成果，近來又明顯退縮，靠近船屋處都快逼近堤防，環保團體憂心危及海岸安全也讓美景...

影／噴藥被批作秀 黃偉哲：不到第一線不知辛苦

台南市登革熱本土疫情持續，市長黃偉哲上第一線加入噴藥引發藍營攻擊。黃偉哲上午表示，沒有到第一線不了解第一線的辛苦，因為中...

公費流感疫苗接種開跑 羅一鈞視察台南籲民眾趕緊施打

台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，今疾管署副署長羅一鈞前往關廟山西宮視察台南市流感疫苗施打情況，呼籲民眾前往施打...

影／永大滑輪溜冰場啟用 黄偉哲：培育下個在地國手楊合貞

耗資近億元的「全台第一個國際標準溜冰場」台南市永大滑輪溜冰場今天啟用，10月12日至14日講舉行今年全國運動會滑輪溜冰項...

防火宣導拚創意 台南永恒獅子會捐贈消防娃娃扭蛋機

防火宣導也有創新方法，國際獅子會300E-1區台南市永恒獅子會，今天在台南市消防局捐贈一座150公分高消防娃娃扭蛋機給第...

中颱小犬進逼台灣南部！最接近時間4日至6日 南市府超前部署

中央氣象署預報資料顯示，中度颱風小犬於9月30日生成後，持續朝台灣南方海域移動，最接近時間為10月4日晚間至10月6日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。