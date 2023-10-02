公費流感疫苗接種開跑 羅一鈞視察台南籲民眾趕緊施打

台南市公費流感疫苗今天起第一階段正式施打，今疾管署副署長羅一鈞前往關廟山西宮視察台南市流感疫苗施打情況，呼籲民眾前往施打。

今天早上關廟區山西宮活動中心立即有許多長者排隊等候施打，相當踴躍。民眾表示，為了自己的健康趕緊施打，這樣一來也不容易得到流感。

羅一鈞表示，今年四價公費流感疫苗，疾管署總共共採購698萬6900劑，分配到各地方政府提供符合民資格民眾施打。今年也再特別針對65歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗。

羅一鈞還說，由於現在還是有新冠疫情病例，所以疫苗也正開打。而這三種疫苗並沒有排斥，可以同時施打，民眾可以踴躍接種。

台南市府衛生局指出，今年1至9月流感併發重症共有65例，現在又是秋冬之際，中央總共分配52萬2130劑四價流感疫苗。現在正是第一階段公費疫苗施打，符合資格對象包括醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒等10類。