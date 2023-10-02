影／永大滑輪溜冰場啟用 黄偉哲：培育下個在地國手楊合貞

耗資近億元的「全台第一個國際標準溜冰場」台南市永大滑輪溜冰場今天啟用，10月12日至14日講舉行今年全國運動會滑輪溜冰項目。市長黃偉哲說，這是全台首座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場，期盼能打造成為溜冰菁英的搖籃，培育「下一個世界紀錄在地國手楊合貞」，台南的選手未來都能在國際賽事發光發熱。

市政府體育局表示，在台南永康永大路旁打造競速溜冰培訓基地，提供台南市優秀選手標準溜冰場訓練場地，市府斥資9481萬元興建永大滑輪溜冰場，可容納300名觀眾。

黃偉哲表示，市府爭取教育部體育署前瞻計畫經費6981萬元，體育署補助4726萬元，市府自籌2255萬元；去年因應物價上漲及提供選手夜間訓練需求，再由市府編列2100萬元增設夜閒照明。這座溜冰場也能兼顧一般民眾還有小朋友使用，希望有助提升溜冰風氣。