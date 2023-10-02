台南黃金海岸沙灘不敵颱風退縮 環團促守護海岸安全

台南市南區知名景點黃金海岸沙灘近來明顯退縮， 靠近船屋處都快逼近堤防，憂心危及海岸安全也讓美景失色，呼籲有關單位重視養灘。市府水利局指出，颱風把沙往北側帶，目前北邊四鯤鯓沙灘外擴，東北季風會把北沙往南吹，會持續觀察，若沙源流失較多，會建請水利署再抽北側沙補南側海灘，強化堤岸安全。

台南市南區從灣裡、喜樹到四鯤鯓在20多年前有大片美麗沙灘，因此博得黃金海岸美譽，每到假日水上及沙灘活動興盛，但隨著安平漁港南北防波堤以及高雄茄萣離岸堤的興建，從二仁溪出海口到喜樹的沙灘產生變化，沙灘明顯往後退縮，其中船屋前及南側的沙灘更退縮到接近堤岸。近年來經水利署第六河川委請成大團隊規畫，進行養灘工程，加上設置離岸堤，沙灘逐漸擴大，前年更把北側的沙抽到南測，部分已恢復往日美景。

但台南社大上月底到黃金海岸淨灘，發現船屋前及南側的沙灘，面積明顯縮小，研判是之前杜蘇芮、海葵颱風造成。台南社大研究員晁瑞光說，台南4年沒颱風，黃金海岸養灘有成後沒接受颱風考驗，這次杜蘇芮颱風從巴士海峽直撲而來，海浪高達10幾級，由七股潟湖外網仔寮汕以及北門潟湖被沖出缺口，可見海岸受到的衝擊，因地形及風向關係，黃金海岸部分沙往北漂，造成南側沙灘退縮，但北側接近安平商港的四鯤鯓處沙灘則是向外擴。

水利局長邱忠川說，受颱風影響，南側沙灘的沙往北飄，但到了冬天吹東北季風時，北側的沙則會往南飄，南側沙灘的面積也會擴增。會持續關注黃金海岸沙灘的變化，若明顯流失無法回復，會建請水利署再把北側的部分沙抽回南側，以及加強離岸堤和養灘，確保海岸安全。