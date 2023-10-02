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嘉油鐵馬道打造光環境 擬月底開工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉油鐵馬道設置流動廁所頗獲好評，未來加強夜間光環境等硬體設施。記者李宗祐／攝影
嘉油鐵馬道設置流動廁所頗獲好評，未來加強夜間光環境等硬體設施。記者李宗祐／攝影

嘉義市嘉油鐵馬道全長3.1公里，是市民運動休閒與遊客經常造訪的景點，考量白天天氣炎熱，民眾使用習慣逐漸轉往相對舒適的清晨、傍晚與夜間時段，市府爭取5350萬元經費營造光環境氛圍，更新全線木棧道、休憩座椅等，且新設兩處廁所，已順利發包，預計月底開工。

市府向中油租借舊鐵道闢建自行車與行人步道已超過15年，去年在道將圳站設1處流動公廁、今年在重慶三街建第2座來應急，沿線也加裝路口監視系統。

市府觀光新聞處指出，爭取到觀光前瞻建設計畫、體驗觀光地方旅遊環境營造計畫，將施作包括光環境氛圍營造，並更新兩側欄杆、全線木棧道、休憩座椅、自行車架，3個休憩節點廣場美源驛站、新民路站、南京路站會優化，另在南京路站與道將圳站新建組合式公廁，流動廁所將退場。

議員鄭光宏建議，鐵馬道受限於用地問題，增設廁所有難度，可和周邊社區合作、連結社區現有的廁所，還有長期以來時有電動輔助車輛、機動車輛闖入，透過這次也要思考有無較好解決方式。

觀新處回應，已有木棧階梯連接紅瓦社區發展協會的公廁，這次會加裝扶手，機動車輛或微型電動二輪車等闖入問題，過去3年舉發250件以上，會繼續擴大監視鏡頭的數量與範圍。

廁所 公廁 自行車 鐵道

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