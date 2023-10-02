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雲林北港朝天宮董監事改選 新秀輩出

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林北港朝天宮昨天選舉第11屆的董監事會，投票所一大早就大排長龍，各候選人在外衝刺拉票。記者蔡維斌／攝影
雲林北港朝天宮昨天選舉第11屆的董監事會，投票所一大早就大排長龍，各候選人在外衝刺拉票。記者蔡維斌／攝影

雲林北港朝天宮昨天投票選舉第11屆董監事會，選出19席董事和5席監事，現任董事長蔡咏鍀爭取連任，但新面孔比往年多，選情格外激烈，昨下午當選名單出爐，8名為新人當選，當選董監事者16日就職並選出新董事長、監事主席。據推測，新人多數支持現任董事長蔡咏鍀，他可望成功連任。

雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀昨天順利當選董事，16日的董事長選舉，他可望再連任董事長。記者蔡維斌／攝影
雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀昨天順利當選董事，16日的董事長選舉，他可望再連任董事長。記者蔡維斌／攝影

監事當選者為顏志晄、陳金池、呂依靜、蘇金源、吳俊彥；董事當選者有蔡連財、傅信豪、林美慧、曾維斌、蔡佳穎、吳炳俊、林恒毅、蔡佩君、蔡東林、蘇健榮、郭茂宇、蘇慧敏、蔡上元、蕭嘉鴻、蕭慧敏、吳東合、紀柏宇、施家綸、蔡咏鍀。此次選舉結果，監事以陳金池836票獲得最高票，現任董事則11人獲得連任，包括蔡咏鍀，另有8名新人當選，其中新人蕭嘉鴻以406票獲得最高票。

朝天宮組織章程選罷法規定，設籍北港鎮15里滿3年、年滿25歲的戶長，以及各級民意代表、里鄰長、轎班、陣頭、鋪戶代表等具投票權，此次共5215人。由於現任董監事多人退休，董事22人參選，12人爭取連任，監事則8人參選，競爭激烈，5個投票所一早大排長龍，投票率高達94.25%，票所外還有不少候選人拉票衝刺，秩序大致良好。

北港朝天宮 投票率 新人

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