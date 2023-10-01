南市登革熱再增254例累積1萬1402例 羅一鈞籲速清積水容器

台南市今天新增本土登革熱254例，累積1萬1402例，由於第14號颱風小犬已生成，恐會為南部地區帶來強降雨，疾管署副署長羅一鈞籲請民眾盡快巡視家戶內外，清除積水容器，避免雨後形成病媒蚊孳生源，危害自己和家人甚至鄰近居民健康。

南市登革熱防治中心表示，今日254例分布狀況為北區47例，東區及南區各38例，永康區37例，安南區36例，中西區27例，安平區11例，歸仁區6例，關廟區5例，仁德區3例，西港區2例，新市區、新化區、善化區及下營區各1例，最小感染年齡3歲，最大是89歲，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

今天是中秋連假最後1天，市長黃偉哲一早即與羅一鈞到仁德區忠義宮，參加防疫清潔日活動，與公所人員及社區志工執行社區孳清，巡檢神桌上的花瓶及馬草水等容器，公所人員也向羅一鈞介紹南市自製的「電子天溝棒」，透過釣魚竿及內視鏡組合而成，再連結手機或平板，即可便利檢查天溝、樹洞等高處積水點。

羅一鈞也特別提醒，烤肉完後的烤肉架、杯、碗、保麗龍或塑膠盒等容器務必妥善分類處理，尤其第14號颱風小犬已生成，恐會為南部地區帶來強降雨，應落實孳清。

登革熱防治中心主任蘇世斌也提醒民眾於戶外活動時，務必做好自身防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET（敵避）、Picaridin（派卡瑞丁）或IR-3535（伊默寧）等有效成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫並使用登革熱快篩。