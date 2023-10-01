南市北門區文山里長超暖心 連辦5年公益海釣募款助學

台南市北門區今天有場另類公益海釣比賽，文山里李英信在各界協助，連續5年辦理公益海釣募款助學，釣客除能享受垂釣樂趣更能做公益，現場笑聲此起彼落。

文山里長李英信有感北門地處偏鄉、人口外流嚴重及弱勢家庭比例偏高，希望為偏鄉弱勢族群多盡點心力，因此與北門區公所、「龍膽幫」釣具業者楊建德、北門鯤鯓大石斑海釣場、二重港仁安宮副董事長侯蔡雪吟及市議員謝舒凡服務處，今共同辦公益海釣募款助學活動，共有30名釣客響應。

海釣比賽由市長黃偉哲的妻子劉育菁、二重港仁安宮副董事長侯蔡雪吟、市議員謝舒凡、北門區長張政郎及北門區各校校長共同揮竿為活動揭開序幕，大家一字排開比賽，看到上鉤的大石斑魚驚呼不斷，場面熱鬧有趣。

這次共募得善款14萬8000元，將捐助北門國中、文山、三慈、北門、雙春、錦湖及蚵寮國小各1萬元辦理課後輔導經費及北門農工、學甲女子排球隊後援會各3萬元及六甲排球隊後援會1萬8000元發展排球運動。